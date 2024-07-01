Бывшую начальницу отдела маркетинга и сбыта Полоцкого молочного комбината осудили за взятку

29 июня 2024 года в суде Россонского района рассмотрели дело о коррупции, в котором фигурировала бывшая начальница отдела маркетинга и сбыта ОАО «Полоцкий молочный комбинат». Её обвинили в получении взятки от российских предпринимателей в 2018-2019 годах.

По данным следствия, женщина получала деньги за содействие в заключении и выполнении договоров на поставку продукции комбината, продвижение интересов российских коммерсантов как надежных покупателей и обеспечение первоочередной отгрузки продукции. С июня 2018 года по февраль 2019 года она получила взяток на сумму 2953 рубля 95 копеек, что тогда соответствовало примерно 1400 долларам США.

На суде обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась и добровольно вернула незаконно полученные доходы. 24 июня суд приговорил её к двум с половиной годам «домашней химии». Кроме того, ей на пять лет запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными обязанностями и юридически значимыми действиями.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.