Особенности стоимости клининга помещений

Уже несколько лет клининг является одной из доступных услуг. Любая домохозяйка может обратиться за помощью к профессионалам, узнать, как правильно и грамотно проводить уборку комнат, мыть окна, рамы и подоконники, а также научиться сохранять чистоту и порядок на долгое время. Однако порой у некоторых хозяев квартир и домов закрадывается вопрос цены: из каких конкретно услуг она формируется, какие факторы на это влияют и так далее. В сегодняшней статье вы узнаете, какие условия играют главную роль в формировании конечной цены клининга в СПБ.

Безусловно, первой из причин является востребованность. В нынешних реалиях довольно часто случается так, что молодые родители не в силах справиться с обрушившимися на них обязательствами. Необходимо в первую очередь думать об обеспечении семьи, хорошем будущем для детей. Времени ни то, что на уборку, на себя не хватает. Молодая мама вынуждена жертвовать сном и отдыхом, чтобы привести дом в порядок. Ведь поддержание чистоты – один из главных факторов и условий, чтобы ребенок жил в комфортной и здоровой обстановке. Не только родителям, но и тем, кто решил на текущий период посвятить себя работе, тоже требуется помощь. Представьте, с утра до ночи вы находитесь на работе, перебираете важные документы, ставите подпись и так далее. Приходите домой и, казалось бы, вас не было здесь почти целый день, а бардак растет на глаза – вот носки валяются на диване, а вот на подоконнике образовался неприятный слой пыли. Даже во время экзаменов и учебы люди склонны забывать про порядок в их квартире.

Чтобы не запускать дом, многие заходят в Интернет, чтобы подобрать для себя подходящие цены на уборки после ремонта в СПБ, после дезинфекции или стоимость поддерживающего клининга. Таким образом, подобного рода услуга в настоящее время стала как никогда важна и необходима.

Однако не только актуальность играет основную роль в конечной цене. Дальше идут условия, которые и ставят точку во всей этой истории. Ниже мы расскажем, какие факторы ценообразования следует учитывать перед тем, как заказывать мастеров клининга.

Масштаб работы

Вы взглядом окидываете квартиру или загородный дом и уже представляете, какой фронт работы предстоит выполнить, чтобы в конечном итоге снова наслаждаться чистотой и порядком. Осознавая, что объем работы действительно не мал, вы обращаетесь за помощью к специалистам по клинингу, чтобы именно они довели ваши оборудование, вещи, поверхности и так далее до безупречной чистоты. Конечная стоимость будет зависеть от того, какой вид клининга вам необходим на текущий момент. Если вы только-только закончили ремонт, то цена будет одна, а если вам нужна поддерживающая уборка, то другая.

Размеры помещения

Немаловажную роль играет и площадь помещения. В том случае если вы обладатель маленькой квартиры, уборка обойдется дешевле, нежели квартира или дом или даже целого офиса будет стоить немалых денег. Однако все это оправдано использованием современного профессионального оборудования и многолетним опытом клинеров. Стоит также принять во внимание, что стоимость одного квадратного метра может уменьшиться с увеличением общей площади. Необходимо помнить, что цена уборки может измениться после осмотра самого объекта. Поскольку мастер оценит основной фронт работы, сложности, поставит необходимые задачи, после чего скорректирует стоимость услуги.

Уровень загрязнений

Давайте вернемся к основной причине, почему многие владельцы квартир и домов, в том числе и офисов, принимают решение договориться с клининговой компанией о вызове мастеров. Всё из-за загрязнений, а именно – из-за степени загрязнений. Ведь чем сложнее задачи стоят перед экспертами, тем сильнее это отображается на стоимости услуги. Больших усилий и затрат требуют сложные въевшиеся пятна, отложения, строительная пыль, а также копоть или сажа, если речь идет об уборке после пожара.

В каком месте находится объект

Стоимость клининговых услуг также варьируется в зависимости от местоположения или региона домов и квартир. Например, если вы живете в крупном городе, то из-за высокой стоимости жизни в целом и услуги мастеров по клинингу будут стоить согласно этим меркам. В регионах поменьше и цена будет соответствовать стоимости жизни в них.

Оборудование и чистящие средства

Не стоит забывать, что клинеры используют в своей нелёгкой работе специализированное оборудование. Чтобы каждый раз доводить дело до качественного и длительного результата, необходимо знать. Как управлять тем или иным устройством, а также, в каком случае его лучше всего использовать. Помимо технологий уборка профессионалов отличается от того, насколько «намётан глаз», чтобы определить материал, поверхность, знать обо всех их особенностях и верно подобрать необходимое чистящее средство. В противном случае из-за незнания материал можно легко испортить. Если вам интересно, входит ли расходный материал, то есть те же чистящие средства в услугу, следует заранее уточнить этот вопрос у менеджера. Однако обычно химия влияет на ценообразование.

Багаж знаний, которым обладают современные клинеры

Заказчикам стоит знать о том, что многие клинеры, прежде чем начать работать, специально обучаются, проходят курсы, откуда узнают важные для работы знания и лайфхаки.

Специальные предложения

В основную уборку не всегда входят такие дополнительные услуги, как химчистка, дезинфекция санузла, мойка окон, влажная уборка сиен, глажка и другие. Этот момент клиент заранее оговаривает с менеджером клининговой организации или мастер предлагает выполнить что-то из списка дополнительных услуг после выполнения основной работы или во время неё. Заказчик может, как отказаться, так и огласиться. Стоимость услуги в зависимости от решения клиента либо увеличиться, либо останется прежней.

Во многих клининговых организациях действуют приятные для бюджета скидки. Особенно они могут касаться постоянных клиентов. Помимо этого, заказчик, которые долгое время пользуется клининговыми услугами одной компании, может рассчитывать на специальные и выгодные предложения.

Сезон

Даже время года может повлиять на ценообразование. Например, во время новогодних праздников или весной цены клининговых услуг намного выше, нежели в летний или послепраздничный период.

Несколько важных нюансов

Также стоит отметить несколько важных деталей, которые обычно не упоминаются при заказе услуг. Все понимают, по каким принципам формируется зарплата работников. Клинеры тоже люди и они так же как и все нуждаются в том, чтобы их потребности были удовлетворены. Поэтому на конечную стоимость услуги влияют:

обучение клинеров, их сертификация;

налоги;

проведение тестирования новых средств и технологий;

аренда помещения;

как уже было сказано, зарплаты работников;

приобретение нового мощного профессионального оборудования;

реклама клининговой организации.

Все эти факторы касаются исключительно компании, которая обеспечивает грамотное обучение будущих мастеров, а также предлагает услуги потенциальным клиентам. Однако на ценообразование могут влиять и пожелания или условия самого заказчика. К примеру, это могут быть условия связанные с санитарно-эпидемиологическими правилами и так далее.

Необходимо помнить, что ценообразование – это достаточно кропотливый и долгий процесс. Он требует к себе внимание, а также немало усилий, ведь он зависит от ряда факторов, которые необходимо учитывать.