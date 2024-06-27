Анатолий Линевич назначен министром сельского хозяйства Беларуси

Анатолий Линевич назначен новым министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. До этого он занимал пост первого заместителя председателя Витебского областного исполнительного комитета.

Анатолий Линевич родился в деревне Сухополь Пружанского района Брестской области. Он получил три высших образования: окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства (1992), Брестский государственный технический университет (2004) и Академию управления (2008).

Начав свою карьеру как начальник мехотряда после окончания института, Линевич в 2000 году стал председателем колхоза, а через два года – директором ОАО «Журавлиное» в Брестской области. С 2007 по 2011 год он возглавлял ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» в Минском районе.

В 2012 году Линевич был назначен первым заместителем председателя Дзержинского райисполкома и начальником управления сельского хозяйства и продовольствия. В марте 2016 года он стал председателем Копыльского райисполкома, а затем перешел в Витебскую область.

С 2023 года Линевич занимал должность первого заместителя председателя Витебского облисполкома, а теперь назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.