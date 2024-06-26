Андрей Толмач: «Задача «Динамо Минск» – попадание в группу любого еврокубка»

Футбольный клуб «Динамо Минск» в статусе действующего чемпионата Беларуси вскоре начнет свой длительный путь в квалификации еврокубков. В рамках отбора группового этапа Лиги Чемпионов соперником столичного коллектива станет армянский «Пюник». Известная БК «1хБет» уже подготовила котировки на это событие, и ознакомиться с ними можно со своего мобильного устройства. Для этого нужно лишь 1xbet скачать на телефон на портале Metaratings.

Президент минского «Динамо» Андрей Толмач рассказал о планах команды на еврокубковую осень: «Наша главная задача – пробиться в групповой этап любого еврокубка. У нас сейчас ситуация не самая лучшая, команда лишилась нескольких важных исполнителей. Новые игроки неплохо себя проявляют, но им нужно время для адаптации».

«Динамо Минск» начнет свой путь в квалификации Лиги Чемпионов 10 июля в Венгрии из-за санкций против команд из чемпионата Беларуси. Второй поединок против армянского «Пюника» состоится 16 июля в Ереване. В случае поражения белорусский коллектив отправится в отборочный турнир Лиги Европы.