Нужно ли подключать роуминг в Дубае

В Дубае, как и в других Арабских Эмиратах, есть 2 способа оставаться на связи: купить местную СИМ-карту или воспользоваться роумингом своего мобильного оператора. Оба варианта позволяют совершать звонки и получать доступ в интернет. Но правила и условия лучше изучить заранее, чтобы выбрать подходящее решение.

Роуминг в ОАЭ

Роуминг за границей имеет определенные особенности. Абонентам, которым необходима международная связь https://www.mts.by/services/roaming/zvonki-za-granitsu/, следует уточнить у своего оператора возможность подключения. Есть и другие важные нюансы:

не все тарифы одинаково выгодны, выбор лучше сделать заблаговременно;

в роуминге оплачиваются и входящие, и исходящие звонки;

можно подключить звонки и мобильный интернет;

по прибытии в страну роуминг необходимо активировать.

Стоит учитывать, что услуги связи предусматривают ограничения. Мобильный или интернет-роуминг не бывает безлимитным. Чтобы избежать крупных переплат, необходимо следить за использованием минут при звонках и объемов передачи данных. Предотвратить дополнительные расходы помогают установка запрета на использование интернета или совершение звонков, включение авиарежима на телефоне.

Местная СИМ-карта

В ОАЭ хорошо развита мобильная связь, покрытие есть практически на всей территории страны. Покупка SIM-карты местного оператора позволяет постоянно оставаться в сети, пользоваться интернетом. Но мобильная связь в Дубае имеет ограничения, о которых лучше знать заранее:

в Эмиратах действует жесткая цензура, некоторые сайты заблокированы;

существуют ограничения на использование голосовых и видеосообщений через мессенджеры, в том числе Facebook, Whats’App, Telegram;

трафик социальных сетей может тарифицироваться отдельно от общего;

использование VPN запрещено, за это предусмотрен штраф.

Голосовые сообщения в Объединенных Арабских эмиратах можно отправлять только через лицензированного оператора. То же касается видеозвонков. Даже через Wi-Fi в отеле или ресторане невозможно совершать звонки через мессенджеры.

Купить СИМ-карту можно у представителей операторов мобильной связи на специальных стойках в аэропорту, а также в супермаркетах и в торговых центрах в городе. Для покупки потребуются паспорт и оформление визы. Купить карту могут лица, достигшие 18-летнего возраста, или родители для своих детей. Оплата возможна наличными в местной валюте или банковской картой, которая принимается на территории ОАЭ.