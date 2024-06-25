Предотвращение утечек информации DLP: Ключевые аспекты и функции

Система предотвращения утечек данных (DLP, Data Loss Prevention) представляет собой комплексное программно-аппаратное решение, направленное на защиту конфиденциальной информации от несанкционированного раскрытия или утраты. Она используется организациями для мониторинга и контроля за потоком данных внутри корпоративной сети и вне её.

Кому и зачем необходима система DLP?

Системы DLP становятся неотъемлемой частью защиты информационных активов в различных организациях.

К ним обращаются:

– Руководители и владельцы компаний: для обеспечения безопасности корпоративной информации и соблюдения нормативных требований.

– Специалисты по информационной безопасности: для выявления и предотвращения внутренних и внешних угроз, улучшения защиты данных.

– Сотрудники отделов безопасности: для мониторинга и контроля доступа к конфиденциальной информации, предотвращения утечек данных.

– HR-менеджеры: для защиты персональных данных сотрудников, предотвращения утечек кадровой информации и деловой переписки.

– Юридические отделы: для обеспечения соответствия законодательным и нормативным требованиям, а также для защиты конфиденциальной юридической информации.

– Финансовые департаменты: для защиты финансовых данных и предотвращения мошенничества, обеспечивая контроль за передачей финансовой информации.

– ИТ-отделы: для интеграции DLP-систем в общую ИТ-инфраструктуру, обеспечения ее стабильной работы и защиты данных в корпоративных сетях.

– Отделы по управлению рисками: для оценки и минимизации рисков, связанных с утечкой данных и киберугрозами, внедрения эффективных мер защиты.

Функции DLP

Функции систем предотвращения утечек данных (DLP) охватывают широкий спектр возможностей для обеспечения безопасности конфиденциальной информации. Вот ключевые функции DLP-систем:

Идентификация и классификация данных:

Идентификация конфиденциальных данных : Определение и метка конфиденциальных данных, таких как личные данные, финансовые отчеты, интеллектуальная собственность и т.д.

: Определение и метка конфиденциальных данных, таких как личные данные, финансовые отчеты, интеллектуальная собственность и т.д. Классификация данных: Присвоение уровня конфиденциальности данным для применения соответствующих политик безопасности.

Мониторинг и анализ данных:

Мониторинг данных в движении : Отслеживание и анализ сетевого трафика, включая электронную почту, веб-трафик и передачи файлов, чтобы предотвратить утечки данных через сети.

: Отслеживание и анализ сетевого трафика, включая электронную почту, веб-трафик и передачи файлов, чтобы предотвратить утечки данных через сети. Мониторинг данных в покое : Анализ данных, хранящихся на серверах, рабочих станциях, базах данных и других устройствах хранения.

: Анализ данных, хранящихся на серверах, рабочих станциях, базах данных и других устройствах хранения. Мониторинг данных в использовании: Отслеживание действий пользователей с конфиденциальными данными на их рабочих станциях и устройствах.

Контентный анализ:

Анализ контента : Проверка содержимого файлов, сообщений и других данных на наличие конфиденциальной информации.

: Проверка содержимого файлов, сообщений и других данных на наличие конфиденциальной информации. Обнаружение по сигнатурам: Сравнение данных с заранее определенными шаблонами конфиденциальной информации (например, номера кредитных карт, социальные номера).

Политики и управление доступом:

Создание и управление политиками безопасности : Определение правил и процедур для обработки конфиденциальных данных, включая ограничения на передачу, копирование и печать данных.

: Определение правил и процедур для обработки конфиденциальных данных, включая ограничения на передачу, копирование и печать данных. Управление доступом: Контроль доступа пользователей к конфиденциальной информации на основе ролей и разрешений.

Предотвращение утечек:

Блокировка передачи данных : Остановка передачи конфиденциальных данных через неподдерживаемые или несанкционированные каналы.

: Остановка передачи конфиденциальных данных через неподдерживаемые или несанкционированные каналы. Шифрование данных: Автоматическое шифрование данных при их передаче или хранении.

Оповещение и отчетность:

Оповещение о нарушениях : Уведомление системных администраторов или менеджеров по безопасности о подозрительных действиях и потенциальных утечках данных.

: Уведомление системных администраторов или менеджеров по безопасности о подозрительных действиях и потенциальных утечках данных. Отчеты и аналитика: Генерация отчетов по инцидентам безопасности, действиям пользователей и эффективности политик безопасности.

Интеграция с другими системами безопасности:

Интеграция с SIEM : Взаимодействие с системами управления событиями и информацией безопасности (SIEM) для централизованного мониторинга и анализа инцидентов.

: Взаимодействие с системами управления событиями и информацией безопасности (SIEM) для централизованного мониторинга и анализа инцидентов. Интеграция с системами аутентификации и управления доступом: Синхронизация с LDAP, Active Directory и другими системами управления идентификацией и доступом.

Инспекция и сканирование устройств:

Сканирование конечных устройств : Проверка рабочих станций, ноутбуков и других устройств на наличие конфиденциальной информации.

: Проверка рабочих станций, ноутбуков и других устройств на наличие конфиденциальной информации. Контроль сменных носителей: Мониторинг и управление использованием USB-накопителей, внешних жестких дисков и других сменных носителей.

Системы DLP являются важным инструментом для защиты конфиденциальной информации в компаниях, укрепляя защиту данных на многих уровнях.

Они обеспечивают не только соблюдение нормативных требований, но и помогают управлять рисками, связанными с информационной безопасностью, предоставляя комплексные решения для мониторинга, анализа и защиты данных.

Услуги по внедрению DLP-решений от компании Инком интер

Решения по защите конфиденциальной информации – это не просто программное обеспечение, которое можно легко скачать и установить на рабочие компьютеры сотрудников и почтовый сервер. Для их успешного внедрения в цифровую инфраструктуру бизнеса требуется выполнить ряд предварительных шагов:

– Провести всесторонний аудит существующих систем информационной безопасности в компании.

– Тщательно проанализировать информацию, которая обладает конфиденциальным статусом.

– Классифицировать ИТ-активы, содержащие чувствительные данные.

– Провести детализированные интервью с владельцами различных бизнес-процессов для выявления всех возможных точек утечки информации.

Сами DLP-решения нуждаются в тщательном обучении и настройке: необходимо создать метки и семантическое ядро, чтобы они могли эффективно выявлять конфиденциальную информацию в исходящих файлах. Несмотря на то, что большинство таких решений уже включают встроенные алгоритмы действий, без детальной настройки правил информационной безопасности под уникальные бизнес-задачи их эффективность будет значительно снижена.

Команда Инком интер предлагает клиентам комплексную услугу по внедрению DLP-систем. Специалисты компании обеспечат развертывание DLP-решения с учетом ресурсов и возможностей клиента. В случае необходимости Инком интер предоставит собственное оборудование для установки системы, а также организует доступ к ней через защищенные каналы связи.