Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Берлине

Спорт
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На проходящем в эти дни престижном теннисном турнире в Берлине продолжают борьбу за титул две представительницы Беларуси. Накануне Виктория Азаренко обеспечила себе выход в третий раунд соревнований, где встретится с победителем пары Рыбакина – Кудерметова. Следующий матч с участием Азаренко будет освещаться во всех БК мира, в том числе, котировки будут предлагать букмекерские конторы без паспорта. Их полный список представлен на портале VseProSport, который заботится о безопасности своих пользователей.

Виктория была вынуждена начать свой путь на турнире в Берлине с первого раунда, где ей «посчастливилось» встретится с девятой ракеткой мира Марией Саккари. Несмотря на высокий статус своей соперницы, Азаренко не испытала проблем в очном противостоянии с греческой спортсменкой и одержала победу со счетом 2:0.

Во втором раунде соревнований представительница Беларуси провела матч против теннисистки из Турции Зейнеп Сонмез. Встреча с 157-й ракеткой мира обошлась без неприятных сюрпризов для белорусских поклонников тенниса – Виктория Азаренко выиграла матч со счетом 2:0 и пробилась в четвертьфинал турнира.

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Виктория Азаренко теннис
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