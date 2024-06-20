Банкротство «Ложки в ладошке»: Производитель детского питания из Полоцка не смог рассчитаться по токенам

Началось банкротство ООО «ЛВЛ Эволюшн», производителя детского питания под брендом «Ложка в ладошке». Компания не смогла рассчитаться по обязательствам перед кредиторами, сумма долга составляет более 82 миллионов рублей.

Проблемы у компании начались еще в феврале, когда криптобиржа Finstore.by сообщила владельцам токенов EVOLUTION о получении копии заявления о банкротстве эмитента этих токенов — ООО «ЛВЛ Эволюшн». С февраля 2021 года было проведено 12 эмиссий токенов EVOLUTION, и на 27 февраля 2024 года эмитент не исполнил свои обязательства перед 16 инвесторами.

Finstore.by отметила, что различные выпуски токенов EVOLUTION в основном покупали одни и те же инвесторы. Собственник компании и ее менеджеры также являются инвесторами, владеющими токенами EVOLUTION, при этом самому собственнику принадлежит 87% инвестиций.

На конец февраля эмитент имел 8 выпусков токенов с сроком обращения, заканчивающимся в 2024-2026 годах. По выпускам, срок обращения которых истек в 2023 году, ООО «ЛВЛ Эволюшн» выполнило свои обязательства полностью.

Первое заявление о банкротстве было отклонено судом, а заявление, которое рассматривалось 4 июня, датировано 30 апреля. На момент рассмотрения заявления кредиторская задолженность ООО «ЛВЛ Эволюшн» составила 82 312 141 рубль 17 копеек, а стоимость имущества уменьшилась до 63 643 198 рублей 14 копеек.

Экономический суд Витебской области решил возбудить производство по делу о банкротстве ООО «ЛВЛ Эволюшн» и ввести защитный период для предприятия до 4 июля.

Единственным участником ООО «ЛВЛ Эволюшн» является ООО «ПрофитЗерноМаркет», которое в 2022 году также не смогло исполнить свои обязательства по эмитированным облигациям. Единственным участником этого ООО является известный бизнесмен из столицы Игорь Кушнерский.