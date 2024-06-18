В Новополоцке: подростки избили товарища и выпрыгнули из окна

Происшествия
Автор Опубликовано

В Новополоцке подростки устроили беспорядочную вечеринку, закончившуюся серьезными травмами и вмешательством правоохранительных органов.

Группа молодых людей, включая несовершеннолетних, собралась для распития алкогольных напитков. В ходе вечеринки вспыхнула драка, в результате которой один из участников был жестоко избит и потерял сознание. Когда милиция попыталась войти в квартиру, чтобы помочь пострадавшему и уладить конфликт, присутствующие оказали сопротивление.

Один из подростков, пытаясь избежать задержания, выпрыгнул из окна и получил серьезные травмы, включая перелом позвоночника, что потребовало вызова скорой помощи. После нескольких безуспешных попыток милиции и МЧС войти в квартиру, дверь пришлось вскрывать с помощью специального оборудования.

Внутри квартиры были обнаружены несовершеннолетние в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Шумилинском районе из-за денег жестоко избили пенсионеров в собственном доме

происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.