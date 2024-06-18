В Новополоцке: подростки избили товарища и выпрыгнули из окна

В Новополоцке подростки устроили беспорядочную вечеринку, закончившуюся серьезными травмами и вмешательством правоохранительных органов.

Группа молодых людей, включая несовершеннолетних, собралась для распития алкогольных напитков. В ходе вечеринки вспыхнула драка, в результате которой один из участников был жестоко избит и потерял сознание. Когда милиция попыталась войти в квартиру, чтобы помочь пострадавшему и уладить конфликт, присутствующие оказали сопротивление.

Один из подростков, пытаясь избежать задержания, выпрыгнул из окна и получил серьезные травмы, включая перелом позвоночника, что потребовало вызова скорой помощи. После нескольких безуспешных попыток милиции и МЧС войти в квартиру, дверь пришлось вскрывать с помощью специального оборудования.

Внутри квартиры были обнаружены несовершеннолетние в состоянии сильного алкогольного опьянения.