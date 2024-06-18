Как вернуть таможенные платежи в Беларуси?

Порядок и особенности возврата таможенных и иных платежей, контроль за которыми осуществляется таможенными органами.

Возврат таможенных и иных платежей, контролируемых таможенными органами (далее – таможенных платежей), может осуществляться по различным основаниям. Например, в случаях излишней уплаты таких платежей вследствие ошибочного определения основы для их исчисления, ошибочной классификации перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, по причине отзыва, аннулирования таможенного документа, отсутствие необходимости внесения в бюджет ввозных таможенных пошлин, налогов, обязанность по уплате которых была обеспечена денежными средствами и т.д.

В указанных случаях суммы таможенных платежей (обеспечения) могут быть возвращены плательщику в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – Кодекс) и национальным законодательством Республики Беларусь, в частности, Налоговым кодексом Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее – Закон).

Принятие решения о возврате платежей осуществляется в соответствии с административными процедурами, установленными Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» и осуществляемыми таможенными органами в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур».

В общем случае заявление на возврат таможенных платежей согласно статье 55 Закона подается в таможенный орган в течение пяти лет со дня уплаты денежных средств.

При этом подача заявления, документов и (или) сведений, представляемых таможенным органам, осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 мая 2014 № 509 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», а также постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 10 марта 2022 г. № 8 «Об утверждении регламентов административных процедур».

Следует отметить, что постановлением Государственного таможенного комитета от 10 января 2023 г. № 1 установлены формы:

заявления на возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, авансовых платежей, утилизационного сбора, денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

заявления на возврат денежных средств, внесенных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на текущий (расчетный) банковский счет таможенного органа.

Помимо этого, статья 57 Закона позволяет использовать в качестве заявления на возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных платежей обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары, если оно содержит сведения, необходимые для их возврата.

По общему правилу, заявление на возврат таможенных платежей подается в Минскую центральную таможню, за исключением:

случаев возврата денежных средств, внесенных в иностранной валюте в качестве в отношении товаров для личного пользования, которое подается в таможенный орган, на счет которого были внесены такие денежные средства;

случаев, когда обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары, рассматривается в качестве заявления на возврат таможенных платежей (подается в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров);

случаев, предусмотренных статьей 237 Кодекса (подается в таможенный орган, который произвел выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта) либо статьей 242 Кодекса (подается в таможенный орган, который произвел выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления).

Срок осуществление административных процедур по возврату в зависимости от категории денежных средств составляет:

излишне уплаченных (излишне взысканных) таможенных платежей, авансовых платежей, утилизационного сбора – 15 рабочих дней со дня подачи заявления на возврат либо 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары;

денежных средств, внесенных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей либо денежных средств, внесенных на текущий (расчетный) банковский счет таможенного органа – 1 месяц.

Возврат таможенных платежей не осуществляется в случае, если:

в таможенном органе имеется информация о том, что плательщик имеет задолженность по таможенным платежам;

заявление на возврат подано не уполномоченным лицом, по истечении срока, установленного для подачи заявления на возврат, либо указанный документ не содержит сведений, подлежащих указанию в заявлении.

По материалам Витебской таможни