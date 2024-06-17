Беларусы продолжают забирать валюту из банков, но объем рублевых вкладов растет

В мае наблюдается увеличение наличных денег в обороте, а также рост беларуских рублей на счетах в банках.

Беларусы стабильно забирают валюту из банков

На 1 июня беларусы держали на валютных депозитах $2764,6 млн, что на $39,7 млн меньше, чем месяцем ранее. За май объем валютных вкладов снизился на 1,41%. С начала года количество валюты на банковских счетах физлиц упало на $205,5 млн, или на 6,92%.

За 2023 год физлица забрали с депозитов $614,5 млн, в результате чего общий объем валютных вкладов сократился с примерно $3,585 млрд до $2,970 млрд, что составляет 17,1%. В годовом исчислении скорость падения сейчас составляет 16,6%.

Объем переводных валютных депозитов (остатки на карточках) в мае вырос на $51,5 млн (+3,0%) и составил $1,705 млрд. В целом валютные сбережения белорусов за год уменьшились на $138,2 млн (-3,0%) и составили $4,47 млрд.

Рублевые вклады растут у юрлиц и падают у населения

Объем рублевых депозитов населения в мае вырос на Br159,5 млн (+1,77%) и составил почти Br8,991 млрд, что связано как с капитализацией процентов, так и открытием новых вкладов. По сравнению с июнем 2023 года объем рублевых депозитов физлиц увеличился на Br1,982 млрд (+28,2%).

Остатки средств на зарплатных и иных банковских карточках за май резко выросли на Br181,1 млн (+2,76%), составив Br6,726 млрд. В апреле эти показатели снизились на Br2,4 млн (-0,04%). За год их объем увеличился на Br1,867 млрд (+34,4%).

У юридических лиц за май объем беларусских денег на текущих счетах и депозитах вырос на Br1,3 млрд: текущие счета прибавили Br341,1 млн, а депозиты – Br964,9 млн. Общий объем средств юрлиц в беларуских рублях на начало лета составил Br16,334 млрд, увеличившись за месяц на 8,7%. За год объем беларуских рублей у компаний увеличился на Br4,209 млрд (+34,7%).

Основная доля прироста пришлась на банковские счета юрлиц, которые зарабатывают, храня миллиарды белорусских рублей на депозитах.