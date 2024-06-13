Мужчина нанес 7 ножевых ран из-за ревности

В милицию поступило сообщение о том, что в одном из дворов областного центра была обнаружена 63-летняя женщина с множественными ножевыми ранениями.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что телесные повреждения женщине нанес ее знакомый, с которым она прогуливалась по городу. Конфликт возник на почве ревности. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине семь ножевых ударов в область живота, груди и спины.

Прохожие вызвали милицию и медицинскую помощь. На данный момент пострадавшая в больнице, и ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемый задержан. По факту инцидента проводится проверка.