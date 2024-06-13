Медработницу из Витебска приговорили к 5 годам за уничтожение вакцин, но с отсрочкой исполнения приговора

Завершился суд над медработницей из Витебска, которая уничтожила 4500 доз вакцины против COVID-19, сфальсифицировав данные о вакцинации и нанеся государству ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей.

По данным следствия, с 2 декабря 2021 года по 1 июля 2022 года помощник врача отделения общей врачебной практики одного из филиалов Витебского учреждения здравоохранения умышленно вносила недостоверные сведения в журнал учета вакцин против COVID-19. В результате таких действий образовывался излишек вакцин, которые медработница хранила в непригодных условиях, что приводило к утрате их медицинских свойств, после чего она уничтожала вакцину. Сумма ущерба, причиненного государству, составила не менее 52 529 рублей 16 копеек.

Обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. 10 июня суд Железнодорожного района Витебска признал её виновной в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем особо крупный ущерб, и приговорил к 5 годам лишения свободы. Однако, в соответствии с частью 2 статьи 77 УК, исполнение наказания было отсрочено на 3 года.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.