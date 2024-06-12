Вооруженные силы Беларуси готовы применить ядерное оружие — замминистра обороны РБ

Вооруженные силы Беларуси совместный с российскими войсками приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках второго этапа учений с нестратегическими ядерными силами. Об этом сообщил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.

«Подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», – заявил воинственный чиновник.

Режим продолжает попытки привлекать к себе внимание западных политиков, но получается плохо: никому он не интересен. Тем не менее, вероятность применения ядерного оружия продолжает расти на фоне угрожающих заявлений Минска и провокаций на границах.

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Напомним, что еще до размещения на беларуской территории российского ядерного оружия, военные эксперты высказывали мнение, что применение ядерного оружия Кремлем может привести к ответному удару НАТО по городам Беларуси, где размещены подразделения и части Вооруженных сил Беларуси. Еще на военных учениях 2016 года руководители Совета национальной безопасности США рассматривали возможность ответного удара тактическим ядерным оружием во время гипотетического нападения России на одну из стран Балтии. Ударить по России – рискнуть вызвать взаимную аннигиляцию, не применить ядерного оружия в ответ – невозможно с военной точки зрения. В этой связи обсуждалась возможность нанесения ядерного удара по территории Беларуси. Таким образом, угрозы, исходящие из Беларуси, увеличивают риски. Вероятность ядерного апокалипсис в Беларуси возрастает.

За всю историю существования текущий режим, ощущая себя изгоем, никогда не высовывался, не “бросался” с самодельным ножичком на геополитических слонов. Теперь, когда он окончательно потерял легитимность в глазах народа и международного сообщества, режим вдруг начал большую “собственную геополитическую игру”. Нелепо, смешно, безумно, преступно. Цена участия в этом действе для нашей страны может быть непомерной.