Декоративная лепнина: роскошь в деталях вашего интерьера!

Декоративная лепнина — архитектурный элемент для украшения интерьера. С помощью рельефных узоров легко преобразить жилое пространство, придав ему уникальные черты. Молдинги и розетки, сложные композиции с растительными и геометрическими мотивами — арсенал выразительных средств велик.

Если раньше накладной декор изготавливали исключительно из гипса и дерева, то сегодня список материалов расширился. Элементы, изготовленные из композитов, обладают такими же высокими эстетическими свойствами и быстро монтируются.

Первые лепные украшения появились еще в Древней Греции и Риме. По сей день их можно обнаружить на остатках некогда величественных дворцов и храмов. В эпоху ренессанса и барокко рельефный декор достиг расцвета, став синонимом богатства. Орнаментальные традиции прошедших эпох до сих пор вдохновляют современных мастеров.

Преимущества декоративной лепнины

Делает интерьер изысканным и роскошным.

Скрывает неровности стен и потолка.

Качественные материалы служат долгие годы.

Большой выбор орнаментов.

Виды декоративной лепнины

Для оформления интерьера используют следующие виды лепнины:

Розетки. Декоративные украшения в форме круга или овала монтируются на потолке или стенах в зависимости от дизайнерской задачи. Розетка под люстрой будет выступать в качестве акцентного элемента, который будет хорошо смотреться в просторных помещениях, где царствует классика, барокко, неоклассика и рококо.

Молдинги. Длинные полосы окаймляют любые поверхности: потолок, оконные и дверные проемы. На пике популярности — буазери, задающие гармоничный ритм. Вертикальные молдинги зрительно вытягивают стены вверх, заставляя комнату казаться больше. Декоративные молдинги, размещенные по периметру потолка, визуально приподнимают его. Накладные элементы не имеют строгой стилистической привязки. Они встречаются от минимализма до сканди.

Карнизы. Установленные на границе потолка и стен, они подчеркивают форму и пропорции. Массивные модели ассоциируются с богатством, придавая интерьеру парадную атмосферу. Выступающие карнизы используют для крепления штор и ламбрекенов — фокус внимания смещается на оконный проем. Накладной элемент типичен для римского и романского стилей, а также других направлений, связанных с античной эстетикой.

Пилястры. Это плоские колонны, выступающие из стены. Их используют для зрительного деления пространства с акцентом на дверные проемы, окна, каминные порталы или элементы обстановки. Помимо декоративной нагрузки, пилястры функциональны, они могут маскировать стойки с проводами или архитектурные несовершенства. Отлично смотрятся в контексте ампира, григорианского и викторианского интерьерного наследия.

Капители. Накладной декор для обрамления дверных проемов. Капители объединяют вертикальные (пилястры и колонны) и горизонтальные (карнизы, молдинги) элементы в единую декоративную систему. Они визуально увеличивают высоту, придают помещению объем, сохраняя его пропорции. Считаются признаком классики и античных направлений.

Арки. Изогнутые конструкции монтируют для создания визуальных эффектов. Установленные в небольшом жилище вместо двери, арки создают ощущение простора и открытости. Помимо этого, дугообразные накладные элементы используют для зонирования пространства. Самые интересные интерьерные решения типичны для модернизма.

Фризы. Декоративные горизонтальные полосы под потолком, над дверными или оконными проемами. В отличие от молдинга, фриз шире и украшен более сложным рельефом. Фриз может влиять на зрительное восприятие пространства. Массивные модели уменьшают высоту, узкие — увеличивают. Этот вид лепного украшения подчеркивает переход от стены к потолку, создавая границу между плоскостями. Типичен для викторианского, колониального стиля и универсальной классики.

Материалы для изготовления лепнины

Гипс — традиционный и широко используемый материал. Недорогой, простой в работе, он обеспечивает хорошую детализацию. Однако гипс хрупкий и не подходит для влажных помещений.

Полиуретан — современный полимер. Он легкий, прочный, влагостойкий и гибкий. Подходит для разных интерьеров, включая ванные.

Пенополистирол входит в число бюджетных вариантов. Из пенопласта получаются легкие и прочные элементы декора. Недостаток — хрупкость и плохая огнестойкость.

Дерево — натуральный материал, дающий красивую фактуру. Используется для резных элементов, требует обработки от влаги. Пластичность ограничена.

При скромном бюджете следует отдать предпочтение простым карнизам и розеткам из пенополистирола. Гипс и полиуретан позволяют достичь высокой детализации, но обойдутся дороже. Если сравнивать эти материалы между собой, то стоимость элементов лепнины из полиуретана с последующим монтажом зачастую оказывается выше гипсовых. Дерево — лидер по финансовым затратам, так как требует кропотливой обработки.

Любой материал можно покрыть акриловыми, латексными или алкидными красками. Подробная информация указана на этикетке банки.

Основные этапы монтажа декоративной лепнины

Этап 1. Разметка:

Измерьте помещение, определите расположение лепных элементов согласно дизайн-проекту.

Обозначьте места крепления элементов карандашом или маркером.

Этап 2. Подготовка поверхности:

Очистите поверхности от старых отделочных материалов, пыли, грязи.

Выровняйте основание, заделайте трещины и сколы шпаклевкой.

Загрунтуйте поверхность для улучшения адгезии и предотвращения появления пятен на лепнине.

Этап 3. Крепление элементов:

Для гипсовой лепнины используйте специальные клеевые составы с добавлением гипса. Нанесите раствор на обратную сторону элемента и прижмите его к поверхности.

Полиуретановую лепнину фиксируйте на полиуретановый клей или жидкие гвозди. Обеспечьте плотное прилегание элемента к основанию.

Для деревянной лепнины необходим столярный клей или саморезы. При использовании саморезов заранее просверлите отверстия в декоративных элементах.

Стыки между деталями заполните клеевым составом и разгладьте шпателем.

При необходимости дополнительно зафиксируйте тяжелые элементы дюбелями.

Этап 4. Окрашивание:

Перед окрашиванием убедитесь, что клей полностью высох. Обычно это занимает около 24 часов.

Загрунтуйте лепнину специальным составом для выбранного типа краски.

Нанесите состав в несколько слоев валиком или кистью. Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Для создания патинированного эффекта используйте технику сухой кисти или губку с контрастным оттенком.

Советы

Не спешите, работайте аккуратно, чтобы излишки клея не оказались на поверхности накладных элементов. При необходимости используйте малярный скотч для защиты соседних участков от загрязнений. Соблюдайте инструкции производителя по применению клеевых составов и красок, чтобы результат соответствовал ожиданиям.

Монтаж лепнины лучше доверить профессионалам. Они обладают достаточным опытом, чтобы избежать досадных ошибок, которые приведут к переделкам и дополнительным тратам. Если предстоит большой объем работ, стоит обратиться к бригаде мастеров, чтобы сэкономить время и силы.

Декоративная лепнина в разных стилях интерьера

Декоративную лепнину можно адаптировать практически к любым интерьерным стилям. Вот только самые популярные:

Классика

Примета стиля — симметричные, упорядоченные композиции, составленные из флоры и арабесок. Орнаменты необязательно должны быть белыми. Позолота на выпуклых элементах гармонично соседствует с зеленым, бордовым, голубым и другими природными красками.

Барокко

Пышная и объемная лепнина ассоциируется с дворцовой роскошью. Картуши, ангелочки и меандры указывают на хороший достаток жильцов. Интересно смотрятся элегантные композиции с множеством деталей и завитков. Их можно подчеркнуть с помощью красок: карминового, терракотового, сливочного и охры.

Рококо

Изящные и утонченные элементы предстают в причудливых мотивах — лентах, цветочных гирляндах и цикличных завитках. Получаются кокетливые композиции, уместные в будуарной спальне или атмосферной гостиной. Салатовый, голубой и розовый добавят игривости рельефным формам.

Ампир

Царство строгой геометрии с правильными формами, под стать военным и античным мотивам, характерным для этого стиля. Щиты, мечи, львиные головы и лавровые венки выглядят величественно, они хороши в просторных помещениях. В маленьких такая монументальность нелепа. Палитра составлена из основных цветов.

Модерн

Плавные текучие линии, растительные и анималистические орнаменты обрамляют арки и дверные проемы. Динамичные композиции подчеркивают естественность и органичность форм. В цветовой гамме приглушенные природные оттенки, главные — оливковый и песочный.

Минимализм

Лаконичная, простая лепнина без излишнего декора. Орнаменты упорядоченные, подчеркивающие чистоту линий и форм. Оттенки нейтральные, главные роли играю серый и белый.

Советы

Учитывайте метраж помещения при выборе размера и количества лепных элементов. При этом декор должен сочетаться с мебелью, текстилем и светильниками. Так интерьерный ансамбль будет выглядеть гармонично.

Современные тенденции в использовании лепнины

Лепнина — актуальный элемент декора, далекий от архаичности. Постоянно появляются новые материалы. Тенденции в оформлении лепного декора также не стоят на месте.

Полимербетон — безусловная инновация. Прочный и долговечный композит состоит из смеси полимерных смол и минеральных наполнителей. Он легче гипса, устойчив к влаге и механическим повреждениям. Недостаток один — значительный вес.

С помощью 3D-принтера можно изготавливать уникальные лепные элементы по индивидуальному дизайну с высокой точностью. Отпечатать пока можно небольшие фрагменты. Удовольствие стоит дорого.

Гибкая лепнина — это полиуретан с добавлением каучука. Декор используют для обрамления арок, дверных проемов и создания сложных геометрических композиций на любых плоскостях.

Модные тенденции в дизайне лепнины

Современная лепнина стала более разнообразной и технологичной. Это открывает новые возможности для реализации смелых дизайнерских идей в интерьере.

Курс — на лаконичность. Человек устал от визуального шума: рекламы, ярких фасадов и вывесок. В тренде геометрия без лишнего декора.Такая лепнина хорошо вписывается в интерьеры в стиле минимализм, хай-тек, лофт.

Современные квартиры стали просторнее, так почему грамотно не использовать это преимущество, разместив масштабные панно, барельефы и колонны. Они становятся главным акцентом в интерьере и создают ощущение монументальности.

Текущие тенденции позволяют отойти от традиционной симметрии в сторону более свободных, абстрактных форм. В орнаментах все чаще присутствуют нестандартные фигуры, хаотичные узоры и переплетенные линии. Цветовая палитра пополнилась смелыми оттенками: от пудрового розового до насыщенного антрацита.

Заключение

Декоративная лепнина — оригинальный элемент декора, сочетающий в себе красоту и универсальность. Объемные орнаменты способны преобразить любое помещение, независимо от его стилистики. Декор органично вписывается как в классические, так и в современные дизайнерские решения.