В Витебске на остановке появилась станция для зарядки мобильных телефонов

Витебск
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10 июня в центре Витебска, на остановке возле Летнего амфитеатра, начался монтаж необычного устройства для зарядки мобильных телефонов. Автомат для бесплатной зарядки гаджетов устанавливают на остановке «Площадь Свободы» в направлении проспекта Фрунзе.

На данный момент устройство находится под защитной пленкой, но уже видно, что оно произведено на местном предприятии «Витязь». Хотя завод «Витязь» известен в основном производством телевизоров, в его ассортимент также входят медицинская, бытовая и электрическая продукция. Ранее на заводе производили станции для зарядки аккумуляторов электромобилей, и теперь ассортимент расширился за счет станций для зарядки мобильных устройств.

Предполагается, что данный терминал сможет одновременно заряжать до двух гаджетов. Однако его размеры вызывают сомнения и дают надежду, что под пленкой скрываются дополнительные возможности. Пока неизвестно, потребуется ли пользователям приносить свои usb-кабели, или они будут интегрированы в устройство для удобства.

Местоположение зарядной станции выбрано удачно — рядом с Летним амфитеатром, который привлекает множество посетителей. Детали станут известны после завершения монтажа и ввода устройства в эксплуатацию. Независимо от того, какие именно возможности предложит это устройство, его появление станет приятным сюрпризом для жителей и гостей города.

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