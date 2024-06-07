Польша требует от режима Лукашенко выдачи подозреваемого в убийстве польского военнослужащего

Анджей Дуда сообщил, что хочет созвать Совет национальной безопасности 10 июня, по окончании выборов в Европарламент. Он хотел бы встретиться с представителями всех политических групп, чтобы обсудить ситуацию на границе с Беларусью.

«Это нужно обсудить как с точки зрения правил, которые должны быть приняты, так как они нужны польской армии, так и с точки зрения ситуации, которая, как мы только что узнали, произошла на польской границе», – приводит его слова пресс-служба.

В частности, планируется обсудить причины задержания польских солдат после предупредительных выстрелов на польско-беларуской границе.

«Если с солдатами обошлись таким неоправданным образом, они заслуживают извинений, и мы должны обсудить это среди самых серьезных политиков, которые решают дела и будущее страны», – подчеркнул президент Польши.

Также временного поверенного в делах Беларуси Алексея Панкратенко вызвали в Министерство иностранных дел Польши в связи со смертью польского военного.

«В переданной ему ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокации на польско-беларуской границе и организацию миграционных перемещений. Учитывая тот факт, что преступление произошло на польской стороне границы, и в связи с расследованием прокуратуры, МИД также требует установить личность и выдать подозреваемого в убийстве польского гражданина», – заявили в польском МИД.

Напомним, что 28 мая стало известно, что мигрант, который пытался нелегально пройти из Беларуси в Польшу, напал с ножом на польского солдата. Ранение было серьезным, военнослужащего доставили в больницу. 6 июня он умер.