Как ухаживать за электровелосипедом: мойка, хранение, техосмотр

Как ухаживать за электровелосипедом

Снабженный электродвигателем от аккумулятора велосипед — это удобное и доступное средство передвижения. Привод позволяет увеличить дальность прогулки, повысить ее комфорт, комбинировать физические нагрузки и отдых, не прекращая движения. При этом, изделия отличаются легкостью, компактностью и отсутствием токсичного выхлопа. Вместе с тем, электровелосипеды являются средством передвижения, а значит — требуют регулярного технического обслуживания и соблюдения правил безопасности.

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Регулярный осмотр

Любой водитель перед выездом проводит контрольный осмотр своей машины. Делается это для проверки работоспособности систем и механизмов, а также выявления неисправностей, могущих привести к возникновению аварийной ситуации. В равной степени такой подход нужно применять и к электровелосипеду.

Регулярно, а лучше ежедневно, следует уделять внимание таким деталям:

Давление в колесах. Опытные люди определяют его на ощупь, начинающим понадобится манометр. Спущенные шины снижают скорость и ухудшают управляемость. Тормоза. Наличие колодок, ровность дисков, размер зазоров, надежность фиксации колеса в неподвижном состоянии, возврат механизма после активации. Цепь и звездочки. Отсутствие грязи, посторонних предметов, состояние смазки, отсутствие скрипа и скрежета. Работоспособность электроники. Заряд батареи, кручение колеса, отображение данных на дисплее.

В заключение нужно убедиться, что колеса, седло и руль держатся прочно, люфтов нет, а эксцентрики крепко стоят в гнездах.

Чистка и мойка

Езда в любом случае сопровождается загрязнением техники пылью, землей, а зимой — еще и солью с дорожного полотна. Любые загрязнения негативно влияют не только на презентабельность изделия, но и на его покрытие, вращающиеся и трущиеся детали. Поэтому, чистка должна стать неотъемлемой составляющей обслуживания электровелосипеда.

Тут рекомендуется воспользоваться такими советами:

Летом протирать пыль с каркаса влажной тканью. Сочленения очищать щеткой и ушными палочками. Делать это по мере необходимости, когда налет становится ясно видимым. После прогулок в дождливую погоду, в снег или по пересеченной местности мойку выполнять незамедлительно с использованием мыла или средства для посуды. После высыхания удалить грязь, высолы, крошку будет крайне затруднительно, особенно из узких мест и углублений. Технику можно мыть водой, так как она рассчитана на эксплуатацию во время дождя, правда, не очень долго. Допускается окатить струей под небольшим напором раму, крылья, колеса, звездочки, шатуны с педалями, цепь и даже мотор. Не допускается использовать мойку высокого давления. Под напором вода пройдет в мельчайшие щели, сквозь прокладки и сальники. Последствия — коррозия и короткие замыкания.

После мойки электровелосипед следует протереть насухо, продуть воздухом или феном втулки, блоки переключателей. Потом обработать в соответствии с картой смазки.

Техническое обслуживание

При отсутствии профессиональной подготовки невозможно качественно провести полное ТО транспортного средства. Целесообразно доверить это сложное и ответственное дело специалистам. Целесообразно проводить техосмотр дважды в год — перед началом и в конце сезона.

В мастерской проводится обслуживание, настройка и ремонт таких систем:

колеса — спицы, втулки, обода;

тормоза — регулировка, замена колодок и тросов;

руль — люфт, центровка, амортизаторы вилок;

электроника — диагностика, настройка, калибровка, контакты;

аккумулятор — емкость, ресурс;

двигатель — степень износа, герметичность.

Если мастер рекомендует заменить некоторые детали, следует последовать совету. Лучше это сделать заранее, чем столкнуться с поломкой вдали от дома.

Хранение

В межсезонье технику нужно хранить в теплом и сухом месте. Это может быть отапливаемый гараж, балкон, чердак и любое подобное помещение. Следует понимать, что от перепадов температуры образуется конденсат, вызывающий ржавчину металла и окисление контактов. Аккумулятор лучше снять и держать отдельно. Не помешает чехол для защиты изделия от пыли, насекомых и грызунов.

Безопасность

Высокая скорость передвижения, в том числе и по дорогам общего пользования, предполагает наличия минимального набора экипировки. В него входит шлем, очки, перчатки и налокотники. Сам электровелосипед должен быть оснащен спереди и сзади фонарями, а по бокам — отражателями. Необходимо в совершенстве знать правила дорожного движения, неукоснительно их соблюдать, быть предельно внимательным во время езды.

Заключение

При правильном подходе к содержанию и обслуживанию электровелосипеда Минако или любого другого бренда, техника прослужит многие годы, без поломок и аварий, доставляя своим владельцам бесконечную радость от комфортной и удобной езды.