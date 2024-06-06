В Витебске закрылись магазины конфиската и секонд-хенда на Ленина

Теперь стало известно, что помещение этого магазина займет «Да дому» — магазин, представляющий только беларуские бренды. На данный момент такие магазины существуют только в Минске и некоторых городах России. Открытие нового магазина в Витебске планируется к концу июня.

Однако, магазин «Да дому» займет лишь часть объема бывших советских «Спорттоваров» — 800 квадратных метров.

Что касается площадей бывшего секонд-хенда, то сейчас активно ищут арендатора на это помещение. Будущее расположение с торговым проектом Беллегпрома накладывает определенные условия на процесс выбора арендатора, которому придется соответствовать оригинальному формату соседа.