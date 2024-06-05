В Витебске напротив ратуши сгорела терраса летнего кафе

Пожар
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2 июня Витебск потрясла новость о пожаре, случившемся на летней террасе кафе «Марвин», которое находится напротив городской ратуши.

Согласно заявлению МЧС, пожар на улице Суворова произошел в момент, когда кафе было закрыто для посетителей и велись работы по монтажу террасы. Причиной возгорания стал пенопласт, использовавшийся для шумоизоляции пола и загоревшийся во время проведения сварочных работ.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент ведется проверка обстоятельств случившегося.

Следует отметить, что терраса кафе-бара «Марвин» находилась у домов №6 и №8 по улице Суворова. Эти здания представляют собой историко-культурные ценности, относящиеся к застройке конца XIX — начала XX веков.

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