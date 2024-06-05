«Витебск» сыграл вничью с «Гомелем» в матче Высшей лиги Беларуси по футболу

Спорт
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В минувшие выходные состоялся матч 11-го тура Высшей лиги Беларуси по футболу между «Гомелем» и «Витебском». Обе команды располагаются в середине турнирной таблицы, поэтому это был отличный шанс вырваться в группу лидеров первенства. Несмотря на близость в турнирной таблице первенства, букмекерская контора BetBoom, которая подробно освещает события белорусского чемпионата, считала «Гомель» небольшим фаворитом противостояния.

Футбольный клуб «Витебск» в отличном настроении подходил к выездному матчу против «Гомеля», одержав две подряд победы в рамках Высшей лиги над «Минском» (2:1) и ФК «Нафтан-Новополоцк» (2:0). По итогу «Северянам» удалось продлить беспроигрышную серию, но добыть три очка не получилось. За все 90 минут игрового времени зрители так и не увидели забитых мячей – итоговая ничья со счетом 0:0.

После 11-ти сыгранных туров чемпионата Беларуси «Витебск» занимает шестую строчку в турнирной таблице первенства, набрав 18 очков. В следующем туре «Северяне» примут на своем поле «Торпедо-БелАз» 14 июня.

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