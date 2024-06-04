Работников «скорой» оснастят видеорегистраторами, Витебская область потратит на это 670 000 рублей

Более 400 видеорегистраторов закупает Витебский областной центр скорой медицинской помощи.

Требуется чтобы видеорегистраторы были оснащены креплениями для фиксации на одежде, страховочными шнурами, USB кабелями, зарядными устройствами, программным обеспечение для персональных компьютеров.

Каждый терминал должен быть рассчитан для подключения не менее 42 регистраторов и иметь хранилище данных объемом не менее 84 терабайт.

Этот комплекс аудио и видео фиксации должны поставить Витебскому областному центру скорой медицинской помощи не позже конца октября текущего года. Финансируется закупка за счет средств бюджета Витебской области.