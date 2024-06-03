За последнюю неделю на водоемах Витебской области погибло уже 9 человек. Последней жертвой стал 30-летний мужчина, который трагически утонул в реке Улла в агрогородке Бочейково, Бешенковичского района.

По информации МЧС, молодой человек праздновал день рождения друга и отправился с товарищем купаться на реку. Очевидец сообщил, что мужчина прыгнул в воду с берега и не вынырнул. После безуспешных попыток найти товарища, житель Бочейково вызвал спасателей.

Водолазы ОСВОД долго искали тело утонувшего, и только днем 2 июня им удалось найти и извлечь его из воды. Следственные органы проводят проверку данного инцидента.

Ранее сообщалось, что с начала прошлой недели в водоемах Витебской области утонули 8 человек, теперь их число увеличилось до 9.

Три случая утопления произошли на Двине в черте Витебска, а также на водоемах Браславского, Оршанского и Полоцкого районов.

Вероятно, рост числа утоплений связан с жаркой погодой, которая установилась в Витебской области в последние дни мая. Дневная температура в Витебске колебалась в пределах от +22,7 до +28,9 градусов Цельсия, а ночная — не опускалась ниже +11 градусов.