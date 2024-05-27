В Витебских школах перестанут готовить блюда, которые дети не едят

Образование
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Контрольные мероприятия, проведённые КГК, показали, что в меню школ Витебска включались дорогостоящие покупные продукты без дополнительной кулинарной обработки, не предусмотренные примерным двухнедельным меню. Среди них кондитерские изделия, по которым выполнение норм в некоторых учреждениях доходило до 300%. Это происходило на фоне нехватки финансов на более полезные продукты, такие как соки, свежие фрукты и молочные изделия.

По результатам проверки, к дисциплинарной ответственности привлечены 53 работника, а к административной – 52. Принятые меры должны способствовать снижению количества отходов и улучшению качества питания в школьных столовых.

Так, если в начале учебного года 2023/2024, отходы от нелюбимых школьниками блюд составляли до 50%, то теперь этот показатель достиг 80%, что подчеркивает необходимость изменений в школьном питании.

С 22 апреля в Беларуси дорожает школьное питание

детское питание образование
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