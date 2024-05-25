КГК обвинил мобильных операторов в получении выгоды в ущерб интересам граждан

Проверка Комитета государственного контроля показала, что ведущие операторы связи получают “практически неограниченную прибыль” с населения.

Это “сенсационное заявление”! Если мобильным операторам Беларуси удается получать от бизнеса “неограниченную прибыль”, то это открытие точно достойно Нобелевской премии по экономике. Однако, к великому сожалению, получение неограниченной прибыли на ограниченном рынке невозможно ни теоретически, ни практически.

Председатель КГК Василий Герасимов заявил, что деятельность ведущих мобильных операторов “направлена на получение прибыли”, часто в ущерб интересам граждан и государства.

Чиновник КГК отмечает, что у операторов связи отсутствует эффективная система регулирования тарифов, а стоимость услуг превышает разумные границы доходности, что приводит к почти неограниченной прибыли. Таким образом, чиновники, которые посредством банковской системы видят движение каждого рубля в стране, расписались в том, что долгие годы не замечали серьезных нарушений в масштабах страны. Напомним, что в 2023 году в Беларуси начитали 11,75 млн абонентов мобильной связи (население страны 9,2 млн). Что же получается, что все граждане Беларуси пострадали от незаконных действий операторов и “слепоты” многочисленных контролирующих органов!? И кто же за это ответит? Опять никто?!

Примечательно также, что у КГК внезапно возникли претензии к качеству услуг операторов. Отмечается, что качество связи местами оставляет желать лучшего. Какое неожиданное открытие!