Закрытие маршрута №65-Тк: Витебск лишился важного транспортного сообщения

С 19 мая в Витебске прекратил работу маршрутный такси №65-Тк, который связывал Окружную улицу и поселок Мишково.

Маршрут, который появился в городе 19 февраля, проходил от Окружной улицы через Московский проспект, улицы Кирова и Титова, и заканчивался в поселке Мишково. Микроавтобус начинал свой путь в Тулово, проезжал через Черемушки на Московский проспект, затем сворачивал на улицу Ленина, проходил по Замковой улице, пересекал Кировский мост и следовал по улице Кирова мимо автовокзала, через Полоцкий путепровод на улицу Титова, где разворачивался в Мишково.

Просуществовав всего три месяца, этот маршрут был закрыт. О прекращении его работы сообщил коммерческий перевозчик «Оператор перевозок».