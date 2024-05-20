Житель Витебского района получил наказание за выброс чужих кошек с восьмого этажа

В октябре прошлого года житель Витебского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил двух кошек с балкона восьмого этажа. Инцидент произошел в квартире его знакомой, и кошки также принадлежали ей.

Животные получили травмы. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Он признал свою вину, объяснив, что поссорился с хозяйкой квартиры и выместил злость на кошках, которые в момент конфликта прыгали на стол.

Суд Витебского района признал мужчину виновным по части 1 статьи 339-1 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершенное из хулиганских или иных низменных побуждений). Ему назначили год исправительных работ, с ежемесячным удержанием 15% зарплаты в доход государства.

Кроме того, мужчину обязали выплатить 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда хозяйке кошек, а также возместить расходы на юридическую помощь в размере 1150 рублей. У осужденного еще есть возможность обжаловать приговор, так как он пока не вступил в силу.