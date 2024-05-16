В Витебске отремонтируют придомовую территорию возле дома №88а на улице Лазо

В Витебске запланирован ремонт придомовой территории возле дома №88а на улице Лазо. Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило запрос ценовых предложений для проведения этих работ.

Планируется заменить 1815 квадратных метров асфальта и бордюры. По дефектному акту выявлены выбоины, просадки и другие местные разрушения на асфальтобетонном покрытии территории и подъездах, что требует асфальтирования 16300 квадратных метров площади и замены 465 погонных метров бордюров. На тротуарах также обнаружены схожие дефекты, для их устранения необходимо заасфальтировать 185 квадратных метров покрытия и заменить 140 погонных метров бортового камня.

Ремонтные работы во дворе дома №88а на улице Лазо начнутся во второй половине июля и завершатся в первой половине августа. Ориентировочная стоимость составляет 127 486 рублей 51 копейку, финансирование поступит из городского бюджета.

Кроме того, на это же время запланированы ремонтные работы во дворах на Московском проспекте, на которые выделено около четверти миллиона рублей.