В Витебске впервые выставлены на продажу бывшая поликлиника и кафе «Славянское»

Бизнес
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Здание бывшей городской поликлиники № 5 на улице Гагарина предлагается потенциальным инвесторам за почти 240 тысяч рублей. Торги будут организованы комитетом «Витебскоблимущество» 7 июня на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Эта недвижимость стала пустовать менее года назад, когда учреждение здравоохранения переехало в новое помещение на улице Коммунистической.

Кроме того, горисполком впервые организует торги на право аренды помещения на улице Ленина, 32, где ранее располагалось кафе «Славянское». Недвижимость сдается в аренду на 3 года для размещения объекта общественного питания. Одним из обязательных условий аренды является право горисполкома на односторонний отказ от исполнения договора в случае необходимости использования помещения для нужд города.

Тотальная распродажа. Возникает только один вопрос: сколько же они на нас «наваривают» в обычные дни?

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