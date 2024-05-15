Услуги по разработке сайтов

Для эффективной работы крупного, среднего и малого бизнеса необходим сайт. Это инструмент для быстрого взаимодействия с клиентом, демонстрации товаров или услуг, поиска заказчиков и специалистов. Наша компания проводит разработку уникальных сайтов для эффективной работы вашего бизнеса. В комплекс услуг входит:

Разработка сайтов от компании разработчика, занявшего второе место в 2023 в Беларуси по версии Рунета;

Разработка мобильных приложений для бизнеса на платформах iOS и Android;

Комплексное сопровождение, а также круглосуточная поддержка сайтов, необходимая для их стабильной работы.

По каким направлениям мы работаем

Ключевыми направлениями нашей работы являются:

Создание web-проектов разной тематики. В портфолио нашей компании более 450 успешно работающих проектов, советующих всем стандартам развития бизнеса. Мы предлагаем создание сайта-визитки, корпоративного портала, интернет-магазина, лендинга;

Разработка мобильных приложений для сайта любого типа на популярных платформах iOS, Android или Windows Phone. Специалисты компании учитывают особенности проекта, разрабатывая приложения с учетом важных для клиента нюансов с четким соблюдением сроков работы;

Разработку и поддержку программного обеспечения для стабильного функционирования бизнес-проекта. ПО, разработанное нашими сотрудниками, повышает продуктивность бизнеса, за счет прямого включения повторных продаж;

Продвижение сайтов, гарантирующие увеличение продаж за счет увеличения посещаемости и повторного отклика. Работаем со всеми поисковыми программами, увеличивая конверсию проекта;

Разработка фирменного стиля компании, необходимого для узнавания бренда, укрепления имиджа и увеличения эффективности проводимых акционных кампаний;

Интеграция 1С Битрикс в рабочий процесс с минимальными потерями времени. Наши специалисты подберут и установят необходимый пакет инструментов, а также проведут обучение сотрудников основам работы с Битрикс.

Преимущества работы с нами

Наша компания – это современная WEB-студия, успешно решающая задачи по созданию и продвижению интернет-проектов в разных странах мира. Повышенное внимание мы уделяем современным тенденциям дизайна, а также изучению новых методик по созданию сайтов, актуальных для Беларуси. За годы работы наши сотрудники выполнили более 450 проектов в Европе и СНГ. Мы предлагаем эффективные инструменты продаж и маркетинговые каналы, способствующие развитию, процветанию вашего бизнеса.