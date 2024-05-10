Каковы преимущества виртуального номера телефона?

Фактически, теперь у вас есть возможность иметь несколько телефонных номеров для вашего бизнеса, управляемых из одной системы. Полезно, если вы хотите разделить числа в зависимости от использования.

Звоните в любую точку мира

Виртуальный телефонный номер позволяет вам звонить и принимать звонки из любой точки мира (конечно, в зависимости от стран, доступных у выбранного поставщика услуг).

А поскольку технология использует Интернет, больше не будет непомерных дополнительных затрат как на входящие , так и на исходящие вызовы . Обычно включают стоимость местного звонка.

Наконец, еще одна сильная сторона: отображаемое число соответствует местным критериям. Эта Виртуальный номер , как следует из названия, представляет собой телефонный номер, которого на самом деле не существует и который не привязан к какому-либо определенному стационарному телефону или какой-либо SIM-карте . Эти телефонные номера имеют много преимуществ как для бизнеса, так и для частных лиц. Как получить виртуальный номер телефона? Как и зачем его использовать? И каковы альтернативы для абонентов, желающих использовать второй телефонный номер? Вот все, что вам нужно знать.

В чем преимущества виртуальных номеров?

У частных лиц и предприятий может быть несколько причин для выбора виртуального номера телефона. Однако в зависимости от профиля преимущества совсем не одинаковы. Поэтому перед тем как купить номер США уместно оценить преимущества, предоставляемые такой услугой. Вот преимущества виртуальных номеров для частных лиц и предприятий.

Используйте виртуальные номера телефонов в бизнесе

Виртуальные телефонные номера в основном выгодны для бизнеса. Во-первых, они позволяют бизнесу использовать несколько телефонных номеров, управляемых с одной реальной линии. Это дает возможность, например, разделить линию на разные сектора и использовать : один номер для обслуживания клиентов, другой для бухгалтерии и т. д. Для предпринимателя этот вид услуги также позволяет отделить профессиональный номер от личного.

Вторым важным преимуществом для бизнеса является упрощение международных звонков . При размещении виртуального номера телефона в определенной стране оператор не взимает завышенную плату за звонки, совершаемые через этот номер. С другой стороны, этот тип услуг обычно включен только в платные подписки.

Наконец, последним преимуществом является возможность использования виртуального номера со стационарного телефона, а также с мобильного телефона или даже с планшета или компьютера . Это значительно упрощает деловые звонки, позволяя быстро переключаться на видеозвонки и наслаждаться оптимальным качеством звука при интернет-звонках.

Основные преимущества виртуальных номеров для бизнеса:

используйте несколько телефонных номеров на одной линии;

снизить стоимость международных звонков;

наслаждайтесь звонками лучшего качества со всех типов устройств.

Очень распространенная практика в компаниях

В бизнесе очень распространено использование виртуальных номеров, особенно при звонках за границу. Это снижает затраты и увеличивает шансы на ответ, поскольку тогда звонящий видит на своем телефоне местный номер, а не иностранный.

Зачем использовать виртуальный телефонный номер для частных лиц?

Физические лица также могут воспользоваться виртуальным номером телефона. Некоторые из преимуществ, очевидно, такие же, как и для бизнеса. Мы можем, например, упомянуть возможность совершать звонки с любого устройства и наслаждаться более качественными звонками через подключение к Интернету.

Физическое лицо также может использовать виртуальный номер, чтобы сократить расходы на звонки за границу . Это решение идеально подходит, например, для связи с родственниками в другой стране. Еще одно преимущество: человек, которому нужна профессиональная линия, может просто создать виртуальный номер вместо подписки на второй тарифный план мобильной связи . Это также относится ко всем ситуациям, когда может потребоваться второй мобильный план.

Наконец, наличие виртуального номера для частных лиц позволяет фильтровать звонки и сохранять анонимность . Таким образом, можно создать виртуальный номер, чтобы передать его доверенным контактам, а затем заблокировать все вызовы на классический номер. Таким образом, связаться с абонентом могут только близкие родственники. Это решение особенно интересно тем, что значительно ограничивает спам, даже если необходимо ввести свой номер телефона.

Основные преимущества виртуального номера для физических лиц :