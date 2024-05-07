В Витебске появится открытый уличный кинотеатр

В Витебске в скором времени появится открытый уличный кинотеатр, где жители смогут наслаждаться просмотром фильмов под открытым небом.

Этот проект включает создание каркасного павильона размером 7×7.8 метров и высотой 5.2 метра, с крышей из мягкого материала для защиты от дождя. На одной из стен будет установлен светодиодный экран размером 5.5×3 метра, с разрешением FullHD, который будет виден издалека. Зрители смогут комфортно разместиться на деревянных скамейках напротив экрана.

Этот проект является частью благоустройства территории по адресу проспект Московский, и его стоимость, 363 000 рублей, будет покрыта средствами городского бюджета. Уличный кинотеатр должны установить до 10 июня, и он будет способен вмещать около 25 зрителей.