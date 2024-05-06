В Поставах пьяный стрелял по автомобилю из пневматического пистолета

В Поставах закончился суд над жителем райцентра, который, будучи пьяным, открыл огонь по припаркованному легковому автомобилю из пневматического пистолета. В результате инцидента были повреждены лобовое и боковые стекла с правой стороны машины. Ущерб, оцененный владельцем автомобиля, включая затраты на замену стекол, составил 470 рублей.

Действия нарушителя были зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной на доме поблизости, что позволило правоохранительным органам быстро найти его.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Он сообщил, что произвел несколько выстрелов по автомобилю из газобаллонного пневматического пистолета, не зная владельца машины, и без видимой причины. Еще до суда он компенсировал ущерб, нанесенный владельцу автомобиля.

3 апреля суд Поставского района признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему штраф в размере 2000 рублей согласно части 1 статьи 339 Уголовного кодекса. Кроме того, пневматический пистолет, использованный при совершении преступления, был конфискован у нарушителя.