Какие автодороги начнут ремонтировать в этом году?

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В Министерстве транспорта и коммуникаций объявили о запланированных ремонтных работах на автомобильных дорогах в текущем году.

В этом году в планах начать реконструкцию нескольких ключевых магистралей, включая автомобильную дорогу М10 от границы Российской Федерации (Селище) до Гомеля через Кобрин (с 109,9-195,15 км), а также мост через реку Сож (на 21,065 км автодороги Р30, соединяющей Гомель с Веткой, Чечерском и Ямным). Также в планах включены ремонты на участках М3 Минск – Витебск (с 64,0 до 66,7 км), Р53 Слобода – Новосады (с 33,3 до 43,2 км) и Р122 Могилев – Чериков – Костюковичи (с 13,5 до 44,6 км).

Общий объем работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту включает в себя 1,7 тыс. км республиканских и 3,5 тыс. км местных автодорог. Для финансирования работ на республиканских автодорогах выделены средства из республиканского бюджета в размере 1,5 млрд. BYN.

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ремонт дороги
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