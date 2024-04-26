В Витебске за продажу наркотиков задержана 14-летняя школьница

Образование
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14-летняя школьница из Витебска была задержана за участие в продаже наркотиков через нелегальный интернет-магазин. Девочка, учащаяся в восьмом классе, приняла предложение о работе наркокурьером, которое обещало ей заработок в 1500 долларов США в неделю.

Она получала наркотики от куратора и распространяла их через закладки в районе Витебской области. Однако, несмотря на свои действия в течение двух недель, девочка так и не получила обещанных денег.

Подозреваемая была задержана, и в отношении нее возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. В случае признания вины ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Витебске задержан мужчина, перевозивший наркотики

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