В Витебске продавали печень трески с паразитами и опасную вяленую рыбную продукцию

В Витебске в результате проверки сотрудников инспекции Госстандарта выявлены проблемы с качеством рыбной продукции, предлагаемой на прилавках одного из торговых объектов областного центра. По данным пресс-службы ведомства, в продукции от российских производителей были обнаружены серьезные нарушения.

В частности, в консервах с печенью трески от компании ООО “Дэма” из Мурманска были найдены паразиты из семейства Anisakidae. Также были обнаружены незаявленные консерванты в продукции трех видов от ООО “ПК «Астраханкина рыбка» из Московской области.

Анализ вяленой икры минтая выявил наличие сорбиновой и бензойной кислот, а также недопустимо низкую массовую долю влаги. В вяленой икре трески также была обнаружена сорбиновая кислота, а в составе продукта – три опасных красителя без соответствующих предупреждающих надписей.

Кроме того, сорбиновая кислота была обнаружена в сушено-вяленой пищевой рыбной продукции “Желтый полосатик”. Эти нарушения поднимают вопросы о безопасности и качестве предлагаемых продуктов, особенно с учетом отсутствия соответствующих предупреждающих меток на упаковке.