Будут ли судить «Человека года Витебщины» в Витебске за коррупционные преступления?

В областном суде города Витебска рассмотрят апелляционную жалобу на приговор, вынесенный Полоцким районным судом в коррупционном деле.

По этому делу осуждены Константин Эдуардович Вогулкин и Роман Петрович Близнев. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса (получение взятки лицом, ранее судимым за преступления, связанные с коррупцией) и части 3 статьи 431 УК (дача взятки в особо крупном размере). По каким именно статьям обвиняется каждый из фигурантов, на данный момент неизвестно.

Заметно, что имя и фамилия первого обвиняемого полностью совпадают с ФИО ведущего специалиста по физической культуре, спорту и туризму Витебского облисполкома Константина Вогулкина. Он занимал эту должность при Александре Косинце. Второй фигурант, Роман Близнев, имеет такое же имя и фамилию как бывший генеральный директор ОАО “Полоцк-Стекловолокно”, который ранее подавал в суд иски о восстановлении на работе и компенсации морального вреда.