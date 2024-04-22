Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины — видео

Под Оршей водитель столкнулся с необычным препятствием на дороге — лосем, который не просто перебегал трассу, а решил устроить настоящее шоу с проезжающими машинами. Свидетели происшествия успели запечатлеть это на видео.

На записи видно, как лось выбегает на дорогу и отказывается уступать дорогу автомобилю, проявляя свою силу и упрямство. Сначала он атакует одного из водителей, пытающегося отогнать его, а затем даже начинает преследовать машину, не давая ей шанса на отступление.

На видео можно увидеть момент, когда водитель “УАЗа” решает попытаться изгнать лося с дороги, но скоро осознает свою ошибку и устремляется в свой автомобиль. Однако лось уже переключает свое внимание на следующую “жертву” – автора видео, находящегося за рулем другого автомобиля.

Водитель, рассказавший об инциденте, признался, что они едва успели избежать более серьезных последствий. По его словам, лось в конце концов устал от погони и отступил в поле, а они, не рискуя дальше, повернули обратно.

Многие заметили, что удача улыбнулась водителю “УАЗа”, поскольку на дороге не было других машин, которые могли бы стать жертвами его неожиданной атаки. Однако его автомобиль все же получил ущерб в виде поврежденного бокового зеркала и царапин от лосевых клыков.

Ситуация вызвала смешанные эмоции у зрителей, некоторые сравнили ее с сценой из фильма “Форсаж”, а другие пошутили, предположив, что лось, вероятно, имел опыт работы гаишником в своей предыдущей жизни.