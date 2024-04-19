В Витебске высота снега достигла 5 сантиметров

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На утро 19 апреля в Витебске высота снега достигла 5 сантиметров, при том что всего несколько дней назад радовались теплой весне, когда температура поднялась до +26,9 градусов. Это было настоящее волшебство, но сегодняшний день принес с собой неожиданный поворот.

Начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией филиала «Витебскоблгидромет» Наталья Байдук сообщила, что сегодняшние погодные условия определяются атмосферными фронтами от циклона, перемещающегося с Черниговской области Украины на Тверскую область России.

По ее словам, ночью шел дождь, который к утру перешел в мокрый снег. На юго-восточной половине региона выпало 3-8 мм осадков, а на северо-восточной – более интенсивные осадки, 10-14 мм, что составляет 60-120% декадной нормы.

Согласно информации ЖРЭТа города Витебска, более 230 человек задействованы в расчистке снега с лестниц и пешеходных дорожек.

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