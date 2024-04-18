Какой натяжной потолок выбрать: виды полотен, особенности монтажа

Какой натяжной потолок выбрать

Натяжные потолки – удобный и практичный вариант отделки. Они обеспечивают простой монтаж, эстетику внешнего вида, безопасность для здоровья. В силу этого натяжные потолки в Минске, любом другом городе становятся все более популярными и востребованными при ремонте домов и квартир.

Основные виды натяжных потолков

В качестве материалов для натяжных потолков используются ПВХ и синтетические ткани. Первые отличаются своей относительной дешевизной и богатым ассортиментом. Для тканевых полотен характерна высокая устойчивость.

Потолки из ПВХ

При выборе потолков из ПВХ основное внимание следует обращать на качество материала, отсутствие запахов. От этого зависит безопасность, благоприятный микроклимат в помещении. Полотна представлены любым цветом, предлагают матовые и глянцевые поверхности, включая зеркальные.

Основные достоинства ПВХ-потолков:

Водонепроницаемость . Не боятся влажности, подходят для кухонь, ванных комнат.

. Не боятся влажности, подходят для кухонь, ванных комнат. Защита . При затоплениях соседями ПВХ-полотно провисает, однако не пропускает воду в помещение.

. При затоплениях соседями ПВХ-полотно провисает, однако не пропускает воду в помещение. Простой уход. Изделия без проблем чистятся пылесосом, моются обычной водой с мылом.

К недостатком полотен относятся:

повреждаются любым острым предметом, пробиваются выстрелами пробок шампанского;

не обеспечивают поступление воздуха – потолки не дышат, не избавляются от духоты в комнате;

способствуют образованию конденсата на поверхности;

имеют ограничения по ширине – при соединении нескольких полотен образуется шов.

Для ПВХ-пленок опасность создают высокие температуры и морозы. Они не предназначены для холодных помещений, где при минусе начинают крошиться. Воздействие тепла часто приводит к деформации или изменению цвета потолка.

Особенности тканевых потолков из синтетики

Для изготовления используется полиэфир или полиэстер с полиуретановой пропиткой. Делаются в виде одно-, двухслойных полотен, имитирующих текстуру разных тканей, включая ситец, замшу.

Потолки отличаются исключительно матовой поверхностью, наличием большого количества оттенков, насчитывающих около двух десятков. Есть полотна светопроницаемые, не отражающие оконное освещение. Это делает комнату более темной, комфортной для отдыха.

Преимуществами тканевых полотен выступают:

способны дышать, выдерживать температурные колебания, устойчивы в пределах -40 – +80°C;

подходят для монтажа в помещениях без отопления – на террасах, лоджиях;

не подвержены горению или дымлению в силу специальной обработки;

не боятся бактерий, плесени, которые не поражают синтетические материалы;

имеют ширину 510 см, что помогает создавать бесшовную поверхность для большой площади;

легко красятся, расписываются, украшаются наклейками;

без труда монтируются – не нужна тепловая пушка, для работ не требуется плотно закрывать окна и двери.

Среди недостатков выделяются:

реагируют на повышенную влажность появлением разводов;

не защищают от воды, когда заливают соседи;

впитывают запах табака, готовящихся блюд;

не переносят влажной мойки.

Полотна из ткани не предусматривают повторного применения для установки потолков.

Особенности монтажа натяжных потолков

Монтировать даже инновационные теневые потолки достаточно просто. К стенам крепятся профили с последующей фиксацией на них полотна. В силу этого первым делом выбирается подходящая система монтажа. Под нее покупаются профили, готовятся расходные материалы и инструмент.

Применяются три способа креплений – штапиковый, гарпунный и клипсовый. Первый является универсальным, второй используется для ПВХ-пленок, третий – для тканей.

Система штапикового крепления

Штапики – специальные клинышки, которыми закрепляется в профильных пазах заправленное полотно. С этой целью при монтаже делается запас материала в несколько сантиметров по всем сторонам. Когда выполнена заправка полотна в пазы профиля, оставшиеся излишки аккуратно обрезаются строительным ножом.

Преимущество штапикового способа в том, что при выполнении работ не сложно скрывать незначительные оплошности замеров. Натяжка потолка зависит от профессионализма мастера. Подготовленный специалист способен собрать его даже заново, если по какой-либо причине возникнет необходимость демонтажа полотна.

Гарпунный метод

Использование по краям полотна гарпунных элементов из пластика позволяет зафиксировать его на профилях. Способ предполагает более быстрый монтаж по сравнению со штапиками, хорош при выполнении работ на сложных потолках, в местах с ограниченным доступом.

Многие полотна оснащаются гарпунами еще на этапе своего изготовления. Это делает невозможным штапиковый метод, но существенно упрощает и ускоряет работу. Установленные по гарпунной системе потолки легко снимаются и устанавливаются повторно. Минусы метода – невозможно регулировать степень натяжения полотна при монтаже, применяется исключительно для ПВХ-пленок.

Клипсовый вариант

В отличие от предыдущего используется исключительно для установки тканевых потолков. Монтаж производится с помощью профилей из пластика и клипс-зажимов. Подобно штапиковому методу при выполнении работ требуется запас полотна .Его края заправляются в профили и фиксируются зажимами. Лишние части обрезаются, чтобы избавиться от выступов. Когда необходимо, зажим отгибается, извлекается материал и регулируется его натяжение. Недостаток клипсового способа в его одноразовом характере. Повторно установить такой потолок уже не получается.

Выбор профилей

В основном используется два вида профилей – пластиковые и алюминиевые. Первые отличаются низкой ценой, гибкостью, позволяют создавать монтажные системы даже на неровных поверхностях. Пластиковые профили не требуют сверления, легко пропускают саморезы.

Алюминий прочный и долговечный металл, поэтому многие мастера предпочитают профили из этого материала. Часто заготовки идут с отверстиями для саморезов.

Необходимый для работы инструмент

Выбор инструмента зависит от метода монтажа натяжного потолка. При установке полотна из ПВХ есть потребность в тепловой пушке, работающей от электричества или газа.

Стандартный набор инструмента представлен:

перфоратором – сверлить стену для крепления профилей;

шуруповертом – работать с саморезами;

уровнем, малярным шнуром – делать разметку;

ножовкой – разрезать профильные заготовки;

строительным ножом.

Дополнительно могут понадобиться зажимы-прищепки для начального закрепления ПВХ-потолка, а также резиновый шпатель. С его помощью пленка или ткань заправляется в профиль, когда используется штапиковая система.

Выполнение работ не обходится без одной-двух стремянок. Иногда актуально использование детектора, определяющего скрытую проводку.

При самостоятельном монтаже потолка лучше воспользоваться готовым набором от производителя. Он включает ПВХ-полотно с подготовленными краями, заготовки профилей, платформы под светильники, а также некоторые другие элементы в зависимости от комплектации.

Пошаговый монтаж потолков

Решение самостоятельно установить натяжной потолок требует наличия напарника. В одиночку выполнить непривычную работу не всегда просто. Для проведения работ необходимо подготовить комнату, разобраться с системой освещения, закрепить профили, натянуть полотно.

Подготовка помещения

Комнату полностью освобождают от мебели, вещей или их закрывают пленками для защиты от строительной пыли. После этого начинается подготовка чернового потолка – снимается ненужная отделка, грунтуется поверхность. В помещениях с опасностью высокой влажности, сырости наносится антисептик для предотвращения плесени, грибков.

Осветительные приборы

Система освещения часто определяет высоту потолка и скорость проведения работ. Для каждого накладного светильника нужна отдельная термопластическая платформа. Ее высота и становится уровнем натяжения потолка.

Работа начинается с отметок для светильников, установки крюков для подвесных, пластин либо слотов для накладных или встраиваемых приборов.

Монтаж профилей

Задача упрощается, если на потолке предусмотрено использование только одной люстры. В таком случае крепление профилей проще сделать на потолке. Это спасает высоту комнаты, так как потребуется только 1,5–3 см на монтаж системы.

Используя лазерный уровень, необходимо сделать отметки в местах крепления профилей. После этого требуется натянуть малярный шнур для повышения точности разметок и выполнения работ. Следует отметить места прохождения проводки. Это убережет от ее повреждения при фиксации конструкции с помощью саморезов.

Работу с профилями лучше планировать с угла, к которому затруднен доступ. Чтобы избежать угловых стыков, которые могут провисать, желательно подготовить отдельные профили. Нужно разрезать заготовку по его задней стенке и согнуть. В местах соединений не допустимы дефекты, неровности.

ПВХ-полотно

Выполнение монтажных работ, связанных непосредственно с ПВХ-полотном, разрешается только при надежно закрытых дверях и окнах. Сначала пленка с помощью прищепок закрепляется на профильных заготовках по углам. После этого задействуется тепловая пушка, которая прогревает полотно. Устройство желательно передвигать, обеспечивая равномерность обработки. Если пленка начинает желтеть, прогрев стоит остановить.

Гарпунная система предполагает, что сначала фиксируются ПВХ-полотно с помощью крепежных элементов по противоположным углам, затем делается переход к середине стен. Важно избегать перекосов, которые приведут к складкам на потолке. Работы желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек держал пленку, второй – закреплял ее в профилях.

Штапиковый метод также предполагает начало работ с угла с последующим движением в двух направлениях по стенам. После этого резиновым шпателем полотно заправляется в профиль, вставляются клинышки.

Работа с тканевыми потолками

Метод установки выбирается штапиковый или клипсовый. Независимо от системы монтажа, полотно следует фиксировать в центре стены. После этого закрепляется потолок на противоположной стороне. То же самое делается с другими двумя стенами – работа ведется от центра к углам. Нужно только исключать перекосы, следить за степенью натяжения полотна.

Что важно помнить

При выборе материала и способа выполнения работ необходимо учитывать следующее:

для ванной, кухни лучше подходят полотна из ПВХ;

помещения с нестабильной температурой, террасы, лоджии требуют тканевого потолка;

начинать монтаж необходимо с прокладки системы освещения;

повторно установить потолок можно, если он монтировался по гарпунной системе.

Не стоит забывать, что штапиковый метод является универсальным. Гарпуны используются для ПВХ-потолков, клипсы ориентированы на тканевые полотна.