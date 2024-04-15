С 15 мая в Витебске началось плановое отключение горячей воды

В этом году в Витебске плановое отключение горячей воды начнется с 15 мая. Филиал “Витебские тепловые сети” РУП “Витебскэнерго” приступит к проведению испытаний на повышенную температуру, а также оценке тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях. Эти мероприятия будут осуществляться в целях подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов, а также для выполнения ремонтных и профилактических работ.

Поэтапный график отключения горячей воды в Витебске

Мини-ТЭЦ «Восточная» — с 15 по 27 мая Котельная “Южная”, I этап — с 3 по 15 июня. Витебская ТЭЦ — с 23 июля по 4 августа. Котельная “Южная”, II этап — с 12 по 24 августа. Котельная «Северная» — с 19 по 31 августа.

Эти временные периоды отключения горячей воды позволят провести необходимые работы и обслуживание теплосетей, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы теплоснабжения в городе.