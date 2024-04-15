Что выбрать: электровелосипед и обычный велосипед

Каковы принципиальные различия между двумя типами велосипедов

Обычные байки и электровелосипеды имеют примерно одинаковый внешний вид. Они состоят из колес, рамы, руля, сиденья, педалей, цепи и тормозов. Однако у электробайков есть несколько важных дополнительных деталей. Речь идет о двигателе, аккумуляторной батарее, контроллере. Они и делают велосипеды необычными, позволяют им двигаться без физических усилий, за счет электроэнергии. С помощью относительно небольшого апгрейда функциональность байка существенно возрастает и меняет свою направленность.

Используя общее сравнение, следует отметить, что у классических велосипедов и электробайков во многом отличается предназначение. Первые ориентированы на активный отдых, спорт, велотуризм. Вторые – скорость перемещения, преодоление больших расстояний, уход от физических перенапряжений.

Основные особенности и характеристики классических велосипедов

В своей жизни с велосипедами так или иначе сталкиваются практически все люди. Сначала это обычно трехколесные модели, затем более крупные и сложные конструкции. Велосипеды важны для развлечений, приятных поездок, решения повседневных бытовых и рабочих задач. Они выступают средством передвижения для горожан, жителей сельской местности.

Преимущества и достоинства обычных велосипедов

Классические велосипеды – популярны и востребованы, независимо от новых вызовов, развития техники. Периодически крутить педали не отказываются даже владельцы премиальных автомобилей, люди с высоким достатком. Поездки на велосипеде приятны, полезны для здоровья, улучшения самочувствия.

Регулярные велопрогулки на свежем воздухе:

укрепляют мышечный каркас, избавляют от лишнего веса;

повышают иммунитет;

нормализуют работу сердечно-сосудистой системы;

регулируют кровяное давление;

улучшают осанку.

Поездки на велосипеде важны для качественного сна, снятия стрессов. Они незаменимы в борьбе с гиподинамией, которая становится все большей проблемой для людей. Также трехколесные электровелосипеды для пожилых людей ставятся отличным решением, так как они требуют от них меньших усилий, чем обычный велосипед.

Одновременно велосипеды выступают удобными транспортными средствами. Правила дорожного движения содержат отдельные разделы, регламентирующие их использование. Являясь абсолютно зеленым транспортом в плане экологии, велосипеды не требуют расходов на топливо, не делают вредных выбросов, спасают от пробок и заторов на дороге.

Классические байки даже улучшенных моделей известных брендов выступают бюджетным видом техники. Они позволяют экономить на топливе, парковке, обслуживании. Для управления не требуется получение прав и страховок.

Набирающее обороты велодвижение приобретает черты субкультуры. Это вносит новый тренд в развитие классических байков, делает их востребованными, популярными и необходимыми для жизни.

Недостатки велосипедов

Классические велосипеды представлены различными видами, отличающимися моделями и специализацией. Выделяются городские, шоссейные, горные, спортивные, детские и многие другие типы агрегатов. Они отличаются маневренностью, удобством использования, практичностью. Однако это не избавляет велосипеды от определенных недостатков.

Среди минусов обычных байков выделяются:

Проблемы с универсальностью . Модели имеют свою направленность и специализацию – на спорт, преодоление преград, езды по горной местности, городу. Часто возникает сложность совместить такие функции, требуются разные велосипеды.

. Модели имеют свою направленность и специализацию – на спорт, преодоление преград, езды по горной местности, городу. Часто возникает сложность совместить такие функции, требуются разные велосипеды. Поездки на работу . Неудобство при использовании в качестве повседневного транспорта для преодоления значительных расстояний. Приложение физических усилий приводит к повышенному потоотделению. Это требует принятия душа перед работой в офисе, что не всегда предусмотрено. Часто имеются проблемы с велопарковкой возле здания компании, учреждения.

. Неудобство при использовании в качестве повседневного транспорта для преодоления значительных расстояний. Приложение физических усилий приводит к повышенному потоотделению. Это требует принятия душа перед работой в офисе, что не всегда предусмотрено. Часто имеются проблемы с велопарковкой возле здания компании, учреждения. Инфраструктура. Велодорожки все чаще обозначаются на тротуарах, однако пока не превращаются в полноценную артерию городского движения даже для развитых мегаполисов, не говоря о небольших населенных пунктах.

Остается проблемой и сохранность оставленных на улице велосипедов даже на замке. Не всегда собственники при возвращении обнаруживают полную комплектацию своего транспорта. Хотя такие ситуации периодически возникают и с электробайками, скутерами.

Электровелосипеды: плюсы и минусы

Появление электрических велосипедов относится к концу XIX века. Однако изобретение в те времена не прижилось из-за бума с производством более привлекательных для езды автомобилей. Вариант с велосипедами, оснащенными мотором, казался тупиковым и бесперспективным. Сейчас ситуация поменялась, и конструкции байков с электродвигателем стали рассматриваться как удобный и универсальный способ совместить сразу несколько преимуществ в одном транспортном средстве.

Сильные стороны электробайков

Современные электровелосипеды наделены рядом значительных преимуществ, которые позволяют при покупке делать выбор в их пользу.

К плюсам и достоинствам байков с электромотором относятся:

не нужно прилагать физические усилия, все делает двигатель;

есть возможность совершать поездки на более значительные расстояния;

берегут силы велосипедиста при подъеме на возвышенность, во время преодоления сложных участков дороги;

создают комфортное управление людям любого возраста, физического состояния и подготовки;

позволяют задействовать при необходимости педали, размять ноги, получить на них нагрузку;

предполагают езду по хорошему асфальтовому покрытию и грунту;

имеют большой запас хода, высокую скорость.

Даже у простых моделей один заряд рассчитан на 25-30 км. Усовершенствованные батареи позволяют преодолеть без перерыва до 100 км пути. Скорость электровелосипедов в среднем составляет от 25 до 40 км/ч, хотя на практике не всегда оправдываются заверения изготовителей.

Заряд аккумуляторов производится за счет подключения к обычным розеткам в доме, гараже или квартире. Не требуются и дополнительных приспособлений. Это делает стоимость поездок ниже даже в сравнении с расходами на общественный транспорт. Сложности создает только продолжительный характер заряда батареи – в среднем уходит от 5 до 7 часов. Однако есть возможность воспользоваться запасными аккумуляторами или съемными, которые можно подзаряжать на работе. В большинстве случаев достаточным вариантом является ночное подключение к электросети. Это дает необходимый дневной запас хода. При этом не стоит забывать о возможности использовать для езды педали. Это одно из основных преимуществ электровелосипеда по сравнению с аналогичными моделями скутеров или любого другого транспорта на батареях.

Электровелосипеды удобны при поездках по городу, холмистой местности, на дальние расстояния. Хотя требуется выбор соответствующих моделей под решаемые задачи и условия использования.

Слабые стороны электровелосипедов

Как и другие транспортные средства электровелосипеды не обходятся и без определенных недостатков. Это неизбежность, которую приходится принимать.

Среди основных минусов обычно называют следующие:

относительно большая масса байка – тяжело ездить, используя педали, транспортировать при разряде батареи или поломке, поднимать на нужный этаж;

высокая стоимость в силу оснащения электродвигателем и аккумулятором;

более сложное техническое обслуживание – при постоянном использовании требуется ежедневная зарядка батареи, контроль состояния электрических элементов.

При использовании электровелосипеда зимой необходимо перейти на соответствующую резину для колес. Следует также учитывать, что морозы негативно влияют на продолжительность работы аккумуляторных батарей, снижают запас хода.

Пользоваться электровелосипедом в качестве спортивного или туристического транспорта – не лучшая идея. На них можно преодолевать пересеченную местность, но сложнее обстоят дела с горами, где часть маршрута придется преодолевать пешком. Помимо веса снаряжения дополнительные 30 кг байка – достаточно большая нагрузка, с которой придется справляться. Обратный путь также может оказаться сложным, если не окажется доступа к источникам электропитания. В таком случае спасут педали, но для этого достаточно обычного более удобного и легкого велосипеда.

Какой из вариантов выбрать?

Ответ на данный вопрос не является однозначным, так как требует учета множества факторов. Выбрать более подходящий велосипед – дело вкуса, предпочтений, условий использования, стоящих целей. В одном случае идеальным вариантом становится классический байк, в других – с электрическим мотором и аккумулятором.

Для передвижений по городу, особенно при желании отказаться от суеты общественного транспорта, избежать пробок, электровелосипед является лучшим выбором. Езда на таком байке с мотором позволяет срезать углы, проезжать по паркам, аллеям, набережным, через дворы жилых домов.

Если нужно укрепить здоровье, снять стресс, избавиться от бессонницы, то лучше выбрать обычный велосипед. На нем можно организовать велопоход, участвовать при желании в турслетах, спортивных соревнованиях. Существенными преимуществами классических моделей являются их цена, простота обслуживания, хранения, абсолютная экологичность и маневренность.

Маловероятно, что электровелосипеды с течением времени вытеснят классические байки. Так вопрос даже не ставится и не обсуждается. Каждый из видов хорош по своему, имеет своих преданных приверженцев, занимает достойное место в жизни многих людей и имеет хорошие перспективы для дальнейшего совершенствования и развития.

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