За март в Витебске и Витебском районе выявлено увеличение числа случаев укусов клещей среди детей

В марте в Витебске и Витебском районе к медикам обратились 9 человек после укусов клещей, причем большинство пострадавших – дети.
Первый случай обращения в текущем году был зафиксирован 1 марта в деревне Добрейка Витебского района. В сравнении с прошлым годом, когда первый укус был зафиксирован 18 марта в агрогородке Октябрьская, число случаев увеличилось.
Из девяти пострадавших от укусов клещей семеро – дети и подростки до 17 лет, что превышает аналогичный показатель за прошлый год более чем в два раза.
Большинство нападений клещей произошло при посещении лесных территорий и сельской местности.
С начала года среди жителей Витебска и Витебского района зарегистрировано 14 случаев болезни Лайма, однако все они связаны с укусами клещей в прошлом году.
Уровень заболеваемости Лайм-боррелиозом в текущем году остался на уровне предыдущего периода.
Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья были исследованы 3 клеща, из которых 2 оказались инфицированными боррелиями, вызывающими болезнь Лайма, согласно информации, опубликованной на сайте центра.
«Самые главные враги человека в дикой природе – это он сам, незнакомый человек и клещи»