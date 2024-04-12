В Витебске начались работы по реконструкции улицы Ленина

В городе Витебске начались работы по реконструкции улицы Ленина, в связи с чем будет изменена схема движения транспорта. С 14 по 30 апреля проводится ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Ленина на участке от улицы Урицкого до Московского проспекта.

В указанный период изменится маршрут движения транспортных средств, за исключением общественного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки. Горожанам следует учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

С 1:00 до 5:00 на указанном участке будет отключена контактная сеть троллейбусов. В связи с этим, после 21:00 рейсы на троллейбусных маршрутах №№ 2, 4, 9 и 15 будут осуществляться автономными транспортными средствами. Водители предпримут дополнительные меры по информированию населения об ограничениях посадки и высадки на остановочных пунктах.