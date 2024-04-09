Уголовное дело возбуждено в отношении двух заместителей гендиректора сельхозпредприятия в Полоцке

Уголовное дело было возбуждено в отношении двух заместителей генерального директора сельскохозяйственного предприятия в Полоцке из-за их предполагаемой халатности, которая привела к серьезным последствиям в виде истечения срока годности крупной партии сухой молочной сыворотки, предназначенной для экспорта в Китай.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Витебской области, стало известно, что заместители гендиректора имели информацию о значительном объеме сухой молочной сыворотки на складах предприятия в Витебске и Городке, срок годности которой истекал. Однако они не предприняли необходимых мер для своевременной реализации продукции, не организовали поиск рынков сбыта или переработку сыворотки.

Из-за этого предприятие не смогло выполнить свои договорные обязательства перед иностранным резидентом поставить сухую молочную сыворотку на сумму более 4 миллионов долларов США в соответствии с контрактом, заключенным с Китаем. Это также привело к невыполнению обязательств поставки продукции на сумму более 219 000 долларов США в ноябре-декабре 2023 года при наличии предварительной оплаты.

Такие действия руководителей квалифицируются по части 2 статьи 428 Уголовного кодекса. В настоящее время уголовное дело направлено в управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Витебской области для проведения предварительного расследования.