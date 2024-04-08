Борисовчанин, скинувший с 8 этажа двух кошек в Витебске, заплатит их хозяйке 1670 руб

Происшествия
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Житель города Борисова, который сбросил с восьмого этажа двух кошек в городе Витебске, был обязан выплатить 1670 рублей их владельцу.

Ранее прокуратура сообщала о возбуждении уголовного дела против него. Тем не менее, суд удовлетворил иск жительницы Витебска о компенсации ущерба.

Напомним, в октябре прошлого года у 56-летнего жителя Борисова и витеблянки не удался совместный зарубежный отдых из-за проблем с документами женщины. Мужчина решил остаться переночевать у нее, но был слишком выпившим, так что неудачный отдых перерос в конфликт.

Женщина покинула квартиру, оставив гостя вместе со своими питомцами. У нее было пять котов и две кошки. Это и стало причиной гнева мужчины, который выбросил кошек из окна на восьмом этаже.

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