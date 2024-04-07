Польский генерал ответил Лукашенко: «Уничтожение этого металлолома заняло бы у Польши два-три часа»

Война
Автор Опубликовано

Польская армия смогла бы уничтожить беларускую военную технику за два-три часа. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

“Уничтожение этого металлолома заняло бы у Польши, возможно, два-три часа”, – приводит слова генерала Скшипчака портал Wirtualna Polska.

По мнению Скшипчака, у Беларуси осталось очень мало военной техники.

Польский генерал отметил, что у Беларуси “осталось немного металлолома, который ездит вдоль границы и шумит, как будто это бронетанковая армия”. “Эта техника действительно не в состоянии никому доставить неприятностей”, – заявил экс-генерал страны NATO.

Таким образом Вальдемар Скшипчак ответил на прозвучавшее недавно заявление Лукашенко о планах захвата польской территории.

Лукашенко со шпицем на руках сказал своим “попандопулам” в военной форме следующее:

Польский генерал ответил Лукашенко: «Уничтожение этого металлолома заняло бы у Польши два-три часа»«Зря они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам… И часть Польши ты прихватываешь».

 

Читайте также: Война перекинулась на территорию России

война Польша
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.