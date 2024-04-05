Назначен новый глава Октябрьского района Витебска

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Новым главой администрации Октябрьского района Витебска назначен Владимир Белевич, бывший председатель горсовета. Решение о его назначении было принято 4 апреля.

Владимиру Белевичу 50 лет, и до этого он 9 лет занимал пост председателя Витебского городского совета депутатов. Он начал свою карьеру в 2015 году, приходя на эту должность с поста руководителя Железнодорожного района. Владимир Белевич родом из Бреста. Ранее работал помощником мастера в крутильном цехе Брестского чулочно-трикотажного комбината, а затем выбрал профессию коммунальщика.

Перед назначением на пост главы администрации Октябрьского района, он занимал различные руководящие позиции в сфере ЖКХ. Владимир Белевич сменил на этой должности Юрия Панфилова, который занимал ее с 2020 года.

Администрацию Октябрьского района Витебска возглавил Юрий Панфилов

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