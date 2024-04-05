Лидеру Белорусского народного фронта сделали операцию. Он борется с онкологией в тюрьме

25 марта политзаключенному Григорию Костусеву провели операцию. Сразу после этого лидера оппозиции отправили обратно в камеру. Об этом сообщил зять политзаключенного Дмитрий Антончик.

«25 сакавіка Рыгору Кастусёву зрабілі аперацыю — вывелі катэтар з мачавога пузыра… і адразу з аперацыйнага стала адправілі ў камеру…» — написал Дмитрий.

Григорий Костусев, экс-председатель партии БНФ, кандидат на пост президента. Политик был задержан в 2021 году. В сентябре 2022 года Костусева приговорили к 10 годам лишения свободы по “делу о госперевороте”. Во время содержания под стражей у него было выявлено онкологическое заболевание. В январе 2024 года его перевели на тюремный режим. В своем последнем письме политик писал, что со здоровьем у него «все очень плохо».

Читайте также:

25 марта в Беларуси отмечается День Воли

Комитет ООН по правам человека принял жалобу председателя БНФ