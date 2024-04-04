Работник «Нафтана» арестован за комментарии

Телеграм-канал силовиков сообщил о задержании очередного сотрудника «Нафтана» за комментарии. Они опубликовали видеоролик с “признанием” гражданина.

«Зарегистрирован в экстремистских телеграм-каналах, писал там комментарии, в которых призывал к несанкционированным массовым мероприятиям и методам воздействия на работников милиции. Также я нелестно отозвался о тогдашнем главе ГУБОП Карпенкове Николае Николаевиче», — заставили сказать мужчину на камеру.

Силовики насмехаются над беларуским гражданином, заявляя, что ему «обеспечен отдых на 25 суток».

